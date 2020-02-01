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شركة طيران خليجية تقرر وقف رحلاتها الى السودان

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الخرطوم 1 فبراير 2020- أخطرت شركة "طيران الخليج" سلطة الطيران المدني السودانية بتوقف رحلاتها من والي الخرطوم اعتبارا من الأسبوع المقبل.

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طيران الخليج قررت وقف رحلاتها الى الخرطوم

وقال المدير العام لسلطة الطيران المدني ابراهيم عدلان لـ (سودان تربيون) أن الشركة الخليجية أبلغتهم بتوقف رحلاتها لأسباب تجارية اعتبارا من السابع من فبراير الجاري.

وتسير "طيران الخليج" وهي الناقل الرسمي لمملكة البحرين رحله واحده أسبوعيا إلى الخرطوم.

وقلل عدلان من تأثير توقف الشركة على حركة المسافرين إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وأوضح أن الشركة لم تستطع المنافسة في السوق السوداني كما أن هناك بدائل أخرى لازال تعمل بينها عدد من الخطوط مثل طيران السلام والخطوط السعودية وفلاي دبي إلى جانب بعض الشركات الأخرى، ومع ذلك أبدى عدلان أملا في أن تتراجع الشركة عن قرارها وتعاود العمل من جديد كواحدة من شركات النقل المهمة.

وأعلنت "طيران الخليج" على موقعها في الإنترنت انها ستوقف جميع رحلاتها من والي الخرطوم ابتداء من بداية فبراير الحالي.

وعبرت الشركة عن اسفها لتلك الخطوة وعزتها لـ "الأوضاع التي يمر بها السودان" دون تفاصيل إضافية.

من جهته قال رئيس شعبة وكالات السفر والسياحة السابق محجوب المك لـ سودان تربيون إن خطوة الشركة تقلل من خيارات عروض السفر للمسافرين السودانيين سيما إنها كانت تسهم في نقلهم إلى عدد من الوجهات خاصة دبي والهند والصين وأوروبا إلى جانب الشركات الأخرى كالخطوط التركية والاثيوبية والمصرية والإماراتية.



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