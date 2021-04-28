شركة كندية تنشئ مهبط طائرات وتضخ 330 مليون دولار لتوسعة مشاريعها في السودان

(اوركا قولد) الكندية وقعت اتفاقا مع وزراة المعادن لتشييد مهبط طائرات في مربع تعدين بالشمالية

الخرطوم 28 أبريل 2021- كشفت شركة كندية تعمل في مجال التعدين عن ضخ 330 مليون دولار لتوسعة مشاريعها في السودان.

وتعول حكومة الانتقال على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات لاسيما الطاقة والنفط والتعدين والزراعة بعد انفتاح السودان وفك عزلته الدولية التي دامت لعقود.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة المعادن فإن شركة “اوركا قولد" الكندية العاملة في مربع 14 بولاية نهر النيل ضخت 330 مليون دولار لتوسعة مشاريعها بالسودان.

كما وقعت الشركة اتفاقا مع شركة المطارات السودانية لتشييد مهبط طائرات بمربع الشركة بتكلفة تصل الى 7.5 مليون درهم.

واكد وزير المعادن محمد بشير عبد الله خلال مخاطبته حفل توقيع الاتفاق الاربعاء على تذليل كافة الصعوبات والتعقيدات التي تواجه الاستثمار في مجال التعدين لكافة الشركات المستثمرة في هذا القطاع واصفا " اوركا الكندية " بانها ذات سمعة عالمية.

وأشار الى أن وزارته تعمل على أكثر من مستوي لتذليل المشكلات التي تواجه الشركة واعدا بتهيئة الاجواء بشكل سلس.

بدوره قال المدير الاستراتيجي للشركة بأفريقيا كارمو سونكو إن التوسع في مشاريع الشركة الجديدة تبلغ تكلفتها (330) مليون دولار ان مشاريع الشركة تأتي لصالح الشعب السوداني والحكومة.

وأكد ان المشروع سيوفر بنيات تحتية كبيرة بمناطق التعدين الى جانب الاف فرص التوظيف للعمالة السودانية بجانب الفائدة للمستثمرين.

من جانبه قال مدير شركة المطارات السودانية ان تقدمهم لتشييد مهبط لشركة اوركا كان دافعه تقديم عمل فني يخدم الطيران المدني وقطاع التعدين، مؤكدا على تنفيذ المهبط وفق المتطلبات الفنية ومواصفات سلطة الطيران المدني السودانية والطيران المدني العالمي.