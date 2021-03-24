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شركة كويتية تستثمر 100 مليون دولار في إنشاء مستودعات نفطية بالسودان

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الخرطوم 24 مارس 2021- أعلنت المجموعة البترولية المستقلة - الكويت IPG ، اعتزامها الاستثمار بالسودان في مجال الخزانات النفطية الكبيرة بتكلفة 100 مليون دولار.

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خارطة توضح تقسيم المربعات النفطية في السودان

ويعاني السودان من ضعف المواعين النفطية لتخزين المواد البترولية والذي يعد أحد أسباب تجدد أزمات الوقود.

ورحب وزير الاستثمار والتعاون الدولي الهادي محمد ابراهيم بدخول الشركة في مجال المشتقات النفطية.

وقال إن المشروع سيسهم في حل أزمة شح الوقود ويدعم جهود الحكومة في استيراده وتوفيره وأشار الوزير إلى البيئة الاستثمارية المحفزة بالسودان.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تلقته "سودان تربيون" الأربعاء فإن الوزير التقى مدير تطوير الاعمال بالشركة على لاري إلى جانب مدير المشروعات اياس طارق.

وأكد إبراهيم أن الحكومة تعمل على تأهيل المطارات، الطرق وتوفير الطاقة والاتصالات وقال إن مشروع الخزانات النفطية يمثل فائدة كبيرة للسودان.

بدوره قال مدير الأعمال في الشركة إن المشروع يحتاج مساحة 100 ألف متر مربع قريبة من الموانئ النفطية في ولاية البحر الأحمر.

وأوضح أن السعة التخزينية الكلية مليون متر مكعب ما يعادل 200 طن تمثل سعة 4 بواخر في وقت واحد.

وأشار إلى أن للشركة مستودعات مماثلة في دول موزمبيق ولبنان والمغرب وغيرها.



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