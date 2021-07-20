شركة نفط أميركية تدرس فرص الاستثمار في السودان

الخرطوم 20 يوليو 2021 ـ أبدى وزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد، الثلاثاء، ترحيبه بشركة أميركية عاملة في مجال خدمات حقول النفط في العالم قالت إنها تريد بحث فرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز بالبلاد.

خارطة توضح تقسيم المربعات النفطية في السودان

والتقى الوزير ممثل شركة هاليبرتون (Halliburton) إيرك موتو وممثلين لشركة نوبيا الوطنية، وثمن التعاون الذي تم بين الشركتين باعتباره فرصة لشراكة دولية تعزز دور الشركات الوطنية.

واكد الوزير تطلعه لدخول الشركات الأميركية الكبرى ذات التقنيات الحديثة إلى قطاع النفط بعد الزيارة التاريخية لشركة هاليبرتون للسودان، ولما تحتله الشركة من مكانة متقدمة في سوق النفط والغاز العالمي.

وأكد جادين أن قطاع النفط السوداني ما زال يمتلك فرصا متعددة.

من جانبها قالت المدير العام لشركة نوبيا إيمان خليفة، وفقا لبيان نشرته الوزارة على حسابها بفيسبوك إن الشركة انخرطت في مفاوضات مطولة طيلة العام الماضي مع قيادة شركة هاليبيرتون في هيوستن لإقناعهم بجدارة دخول السوق السوداني.

وأوضحت أن رفع العقوبات عن السودان يتيح فرصاً واسعة للشركة العالمية، مما يؤدي إلى تعافي ونهوض الاقتصاد السوداني في مناخ تنافسي تعددي للشركات الأجنبية.

وأشارت إلى أن وجود هاليبرتون في السودان كشركة أميركية كبيرة في قطاع النفط والغاز يعني أن السوق السوداني قد تعافى وأصبح مفتوحا للاستثمار العالمي.

وطبقا لممثل شركة هاليبرتون (Halliburton) الأميركية، إيرك موتو، فإن الشركة ستصدر تقريرها وتوصيتها الخاصة بالانفتاح والعمل في السوق السوداني في اعقاب رفع العقوبات عن السودان.

يشار إلى أن شركة هاليبرتون من الشركات متعددة الجنسيات وهي احدى أكبر الشركات العاملة في مجال خدمات حقول النفط في العالم ولديها عمليات في أكثر من 70 دولة حول العالم.

وتمتلك الشركة مئات من الأفرع والشركات التابعة والعلامات التجارية والأقسام في جميع أنحاء العالم وتوظف ما يقارب 55000 شخص.