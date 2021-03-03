شعبة المصدرين تحذر من نتائج كارثية لاحتكار (المركزي) شراء وتصدير الذهب

الخرطوم 3 مارس 2021- أطلقت الشعبة القومية لمصدري الذهب في السودان تحذيرات جدية من تسبب قرار الحكومة باحتكار وتصدير الذهب للبنك المركزي في نتائج كارثية للاقتصاد وطالبت بالتراجع عن القرار.

بنك السودان

وقالت في بيان صحفي تلقته سودان تريبون الأربعاء إن احتكار بنك السودان لشراء وتصدير الذهب "يتسبب بنتائج كارثية للاقتصاد، رغم أنه يصب في مصلحة تجار ومصدري الذهب".

وأبلغ الأمين العام لشعبة مصدري الذهب عبد المولي حامد القدال " سودان تريبون" الأربعاء أن الشعبة هدفها الأساسي إنجاح سياسة توحيد سعر الصرف.

وطالب الحكومة بفتح صادر الذهب لكافة الشركات لإدخال حصائل الصادرات في النظام المصرفي والمساهمة في مزيد من الانخفاض بسعر الصرف.

وأضاف "طالما هناك سياسة تحرير يجب أن تكون هناك منافسة حره حتى تدخل حصائل الصادرات كما هو الحال في تحويلات المغتربين".

وأشار إلى أن لديهم نحو50 شركة في مجال الصادر يمكنها توريد الحصائل للمصارف ليقوم بنك السودان المركزي بتوظيفها بحسب الأولويات سواء كان للقمح أو المحروقات أو الدواء.