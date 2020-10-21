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شكاوى من تأخر (لجنة التفكيك) في البت بمصير أنصار البشير داخل الطيران المدني

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نائب رئيس لجنة ازالة التمكين محمد الفكي وبجانيه عضو اللجنة المحامي طه عثمان

الخرطوم 21 أكتوبر 2020 – ارتفعت أصوات داخل سُلطة الطيران المدني، شاكية من تأخر لجنة التفكيك وإزالة التمكين، في حسم مصير أنصار الرئيس المعزول عمر البشير داخل السُلطة.

وتعمل لجنة التفكيك على إزالة البني الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنظام السابق، حيث قامت بإنهاء عمل المئات داخل مؤسسات الدولة لحصولهم على الوظائف بطرق غير قانونية، إضافة لاستردادها شركات وأصول من نافذين في نظام البشير هي في الأصل ملك للدولة.

وقالت مصادر موثوقة، لـ"سودان تربيون"، الأربعاء: "إن لجنة التفكيك وإزالة التمكين تأخرت في البت بمصير أنصار الرئيس المعزول داخل سلطة الطيران المدني".

وأشارت إلى أن لجان المقاومة في الطيران المدني سلمت قوائم بعدد من أنصار النظام السابق فيها مُنذ ديسمبر 2019، دون أن تقرر بشأنهم حتى الآن.

وقالت المصادر إن من بين أنصار البشير المتواجدين في سلطة الطيران المدني قادة في كتائب الظل ومسؤولين عن مواكب الزحف الأخضر.

ويعتقد على نطاق واسع إن كتائب الظل تابعة إلى جهاز الأمن الشعبي المسؤول عن أمن نظام البشير إبان حكمه (1989 – 2019)، وهي متورطة في ارتكاب انتهاك فظيعة بحق السودانيين.

ونظم أنصار البشير مؤخراً احتجاجات بمسمى الزحف الأخضر تطالب بتقويض حكم الانتقال.

وقالت المصادر الموثوقة إن قوانين الخدمة المدنية لا تعطي الحق لقادة سلطة الطيران المدني فصل الموظفين فيها إلا بموجب مجالس محاسبة، لكن لجنة التفكيك تستطيع إنهاء عملهم وفقًا لقانونها.

وعمل نظام الرئيس المعزول عمر البشير، على الدفع بعناصره فى مختلف المؤسسات الحكومية فيما عُرف بسياسة التمكين وهي قائمة على الولاء المطلق للنظام بدلًا عن الكفاءة.



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