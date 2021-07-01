شمال دارفور تعلن تشكيل قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي

- نمر عبد الرحمن والي شمال دارفور
الفاشر 1 يوليو 2021 - أعلن والي ولاية شمال دارفور، نمر محمد عبد الرحمن، عزم حكومته تشكيل قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي.
ويشهد إقليم دارفور صراع قبلي مسلح في بداية ونهاية المواسم الزراعية، لخلافات حول ملكية الأرض ومسارات الرعي والزراعة.
وقال نمر، في تصريح صحفي، الخميس بعد تسلمه مهام الحكومة المحلية رسميا: "نعمل على تشكيل قوة خاصة بحماية الموسم الزراعي، ونتطلع إلى أقصى استقرار أمني في الولاية".
وأفاد نمر، وفقًا لوكالة السودان للأنباء، بأن القوة الخاصة بحماية الموسم الزراعي سيتم تكوينها قبل البدء في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق السلام.
وسجل نمر، الذي تولي حكم الولاية في الأيام الفائتة، زيارات ميدانية منفصلة إلى الجيش والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة وقوات الشرطة.
وقال نمر أنه تعرف خلال هذه الزيارات على "مجمل الأوضاع الأمنية والتحديات التي تواجه القطاع الأمني في الولاية"، مشيرًا إلى أنه حريص على "التعاون بين الأجهزة الأمنية وحسم كافة أشكال المهددات الأمنية".
وأضاف: "تلقيت تأكيد استعداد القوات الأمنية في القيام بواجباتها في حفظ الأمن وتنزيل قرارات الحكومة إلى أرض الواقع".
وأكد الوالي امتلاك الولاية قطاع أمني مؤهل لـ"وضع حد نهائي لكل أشكال التفلتات ونستطيع أن نطمئن المواطنين على ذلك".
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