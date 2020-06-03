 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 3 حزيران (يونيو) 2020

شوارع الخرطوم تتشح بالسواد في إحياء ذكرى مجزرة القيادة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 52.3 كيلوبايت
تجمع لمحتجين في منطقة الشجرة إحياء لذكرى فض اعتصام القيادة .. صورة لـ(سودان تربيون)

الخرطوم 3 يونيو 2020 – غطت سحب الدخان الأسود الكثيف غالب شوارع العاصمة السودانية الأربعاء عندما أحرق المئات من المتظاهرين إطارات السيارات تعبيرا عن احتجاج وغضب لعدم محاسبة الضالعين في ارتكاب مجزرة فض اعتصام القيادة العامة حيث يصادف الثالث من يونيو ذكرى الحادثة الأليمة.

وهتف الشباب الذين تجمعوا في مناطق عديدة برغم الحظر الصحي المفروض إثر تفشي جائحة كورونا مطالبين بتحقيق العدالة والقصاص للشهداء الذين قضوا في تلك الأحداث.

كما احتشد المئات من الأهالي في الأحياء، تخليدا للذكرى السنوية الأولى لفض الاعتصام، الذي كان المشاركون فيه يطالبون الجيش بتسليم السلطة للمدنيين، إثر الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير.

JPEG - 75.1 كيلوبايت
مجموعة من الشباب الذين قتلوا خلال الاحتجاجات الطويلة ضد نظام البشير

وخرج المتظاهرون في مناطق "بري"، و"الحاج يوسف" و"شارع الستين" الشجرة، الحلة الجديدة، ‎والكلاكلة" و"الصحافة"،جبرة ومناطق واسعة في كل من ام مدرمان وبحري.

ورفع المحتجون الأعلام الوطنية، ورددوا هتافات تطالب بالقصاص وتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي جريمة فض الاعتصام، ومنها "الوحش يقتل ثائرا والأرض تنبت ألف ثائر"، و"دم الشهيد بي كم ولا السؤال ممنوع".

واستبق الجيش تلك التحركات الشعبية بإغلاق طرقات رئيسية أمام مقر القيادة العامة بالعاصمة، تحسبا لاحتشاد المحتجين في المكان الذي شهد الاعتصام بذكراه السنوية الأولى.

وفي 3 يونيو 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا اعتصاما للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، ما أدى لمقتل وجرح العشرات من المعتصمين سلميا.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الحدود السودانية – الإثيوبية في سياق تاريخي (2) 2020-06-03 17:53:23 دكتور فيصل عبد الرحمن علي طه ftaha39@gmail.com 1- مسودة اتفاقية 1901 * تم إفراغ خط الحدود الذي تمخض عن تفاوض هارنجتون مع الأمبراطور منليك في مسودة اتفاقية. وقد وصفت هذه المسودة في مادتها الأولى بالتفصيل الحدود بين (...)

الاعتداءات الإثيوبية الأخيرة علي الفشقة: الحقائق والحلول 2020-06-01 18:13:48 بقلم : تاج الدين بشير نيام ندين وبشدة الاعتداء علي حدودنا الشرقية تحديدا في منطقة ( الفشقة) والتي تعتبر من اخصب المناطق. و نقف في خندق واحد مع قواتنا المسلحة وقوات الدعم السريع وكافة المنظومة الأمنية في السودان. وأود في (...)

الحدود السودانية – الإثيوبية في سياق تاريخي (1) 2020-06-01 12:00:27 دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه ftaha39@gmail.com * في 15 أبريل 1891 بعث الأمبراطور منليك الثاني تعميماً إلى رؤساء الدول الأوربية حدد فيه الحدود الفعلية لامبراطوريته وأيضاً ما اعتبره منطقة نفوذه. ورد في التعميم أن الحدود (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.