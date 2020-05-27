صحفي اسرائيلي يكشف عن محاولات تل أبيب لانقاذ حياة نجوى قدح الدم

الخرطوم 27 مايو 2020- كشف كبير المحررين الدبلوماسيين في القناة 13 الإسرائيلية الأربعاء أن مسؤولاً إسرائيلياً رفيع المستوى كان على متن الطائرة التي حطت في العاصمة السودانية الثلاثاء برفقة أطباء لانقاذ حياة المستشارة نجوى قدح الدم التي فارقت الحياة الأربعاء اثر اصابتها بفايروس "كورونا".

الراحلة نجوى قدح الدم

وأنكر متحدث باسم الجيش السوداني هبوط طائرة إسرائيلية بمطار الخرطوم وقال في بيان الثلاثاء تعليقا على الأنباء التي أكدت وصول الرحلة القادمة من تل أبيب، إن بلاده لم تستقبل أي طائرة إسرائيلية وأن التي هبطت في المطار كانت طائرة تركية تحمل مساعدات طبية.

وقال المتحدث عامر محمد الحسن "الأجواء السودانية لا تفتح إلا عبر ترتيبات معلومة، ولا يوجد اتفاق على دخول الطيران الإسرائيلي الأجواء السودانية، ناهيك عن هبوطه مدرج المطار السوداني".

لكن كبير المحررين الدبلوماسيين في القناة 13 الاسرائيلية باراك رافيد كشف في تغريدات على "تويتر" تفاصيل مثيرة عن الطائرة التي وصلت لنقل المستشارة نجوى قدح الدم .

وأوضح رافيد أن مكالمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان الأسبوع الماضي ناقشت موضوع الراحلة قدح الدم.

وقال "‏صباح الإثنين أقلعت طائرة صغيرة من مطار بن غوريون الى العاصمة السودانية الخرطوم. كانت من المفترض أن تكون هذه الرحلة "سرية" لو لم يتم كشف المسار غير المعتاد للطائرة بتطبيقات تتبع الطائرات على الإنترنت، مما جلب الكثير من التساؤلات في إسرائيل والسودان".

‏وأضاف " يوم الأحد في اجتماع مجلس الوزراء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو انه تحدث مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان وتمنى له عيداً سعيداً، وتحدث معه عن تعزيز العلاقات بين البلدين وتطرق في المكالمة للحالة الصحية للمستشارة نجوى قدح الدم".

ويشير رافيد الى أن قدح الدم هي مستشارة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني وأنها كانت قريبة جداً من البرهان، وقبل ستة أشهر كانت مهندسة العلاقات السرية التي ادت الى لقاء عنتيبي بين نتنياهو والبرهان.

وأضاف " اصيبت قدح الدم قبل ايام بفايروس كورونا وتدهورت حالتها، قررت إسرائيل القيام بمحاولة ‏لإنقاذها".

ونقل رافيد عن المحامي نيك كوفمان الذي عمل مع قدح الدم في اول تبادل للرسائل بين نتنياهو والبرهان "لقد كانت دبلوماسية عظيمة تم من خلالها اقامة علاقات بين إسرائيل والسودان".

وقال " الطائرة الإسرائيلية التي هبطت في مطار الخرطوم كانت تحمل فريقا طبيا ومعدات وادوية بالإضافة الى مسؤول اسرائيلي كبير، في البداية كانوا يفكرون في الطيران بها الى الضفة الغربية لتلقي العلاج ولكن بعد ذلك أصبح من الواضح ان حالتها حرجة ولن تسمح بذلك ".

وأردف " اليوم بعد مرور 24 ساعة على عودة الطائرة الى إسرائيل جاءت الاخبار القاسية الى القدس حيث تمكن ‏فايروس كورونا من مهندسة العلاقات الإسرائيلية السودانية وفارقت الحياة".