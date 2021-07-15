صرف منحة العاملين بالدولة والمعاشيين اعتبارا من السبت المقبل

الخرطوم 15 يوليو 2021-اعلنت وزارة المالية في السودان الخميس عن صرف منحة العاملين بالدولة َوالمعاشيين اعتبارا من السبت المقبل.
- شعار وزارة المالية السودانية
وأقر مجلس الوزراء السوداني تلك المنحة البالغة 10 مليارات جنيه خلال اجتماع لتقييم أداء الحكومة الشهر الماضي في محاولة من الحكومة لتلافي اثار بتطبيق إصلاحات اقتصادية صعبة تضمنت تحرير الوقود والغاء الدولار الجمركي وتخفيض قيمة الجنيه إلى نحو سبعة أضعاف في فبراير الماضي.
وطبقا لبيان صحفي تلقته "سودان تربيون" الخميس أعلنت وزارة المالية أن المنحة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً للعاملين بالدولة والمعاشيين سيتم صرفها يوم السبت الموافق 17 يوليو 2021.
كما وجهت الوزارات الاتحادية والوحدات الحكومية القيام بالإجراءات اللازمة تمهيداً لصرفها للعاملين بالدولة والمعاشيين.
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