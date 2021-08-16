صعود معدل التضخم في السودان لشهر يوليو الى 422 %

الخرطوم 16 أغسطس 2021- سجل معدل التضخم في السودان رقماً قياسياً جديداً بـ 422 % لشهر يوليو، كنتاج لاستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً كبيراً في أسعار السلع

وفي اوائل العام الجاري قالت الحكومة إنها تعمل على خفض التضخم في حدود 95%، لكن معدل التغير السنوي للسلع والخدمات ظل في ازدياد مستمر.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين؛ إن "معدل التضخم لشهر يوليو بلغ 422.78% بزيادة قدرها 10.03 نقطة عن المعدل في شهر يونيو".

وأشارت إلى أن معدل التضخم في المناطق الحضرية بلغ 363.26% لشهر يوليو فيما بلغ المعدل في المناطق الريفية 471.60%.

وأرجع جهاز الإحصاء زيادة معدل التضخم إلى ارتفاع مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة السلع المستوردة في سلة المستهلك.

وفي فبراير 2021، خفضت حكومة الانتقال قيمة العملة الوطنية 7 أضعاف في قرار قالت إنه "لتوحيد أسعار الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازي"، وهو أمر أدى إلى إضعاف القوة الشرائية للسودانيين.

وساهمت إجراءات اقتصادية تتمثل في تحرير أسعار الوقود والكهرباء والخبز في صعوبة حصول السودانيين على السلع والخدمات في ظل ضعف الرواتب الشهرية.

وقال جهاز الإحصاء إن معدل التضخم تصاعد لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية في 14 من أصل 18 ولاية، كان أعلاها في ولاية كسلا التي بلغ فيها 91.31 نقطة.

وسجلت ولاية القضارف أعلى معدل في البلاد حيث بلغ 1151.34%، فيما وصل أدنى معدل 251.78% في ولاية شمال دارفور.