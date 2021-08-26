صندوق النقد الدولي يخصص أكثر من 800 مليون دولار للسودان

- مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن
الخرطوم 26 أغسطس 2021- كشف بنك السودان المركزي عن تخصيص صندوق النقد الدولي ما يعادل 857.68 مليون دولار للسودان للاستخدام دون قيود وفق ما يقتضي وضع الاقتصاد بالبلاد.
واكد المركزي في بيان صحفي تلقته "سودان تريبون" الخميس على الاثر الكبير لهذا المبلغ في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
وقال ان المبلغ سيمكن بنك السودان من الاستمرار في تنفيذ سياسات سعر الصرف المرن المدار بما يحقق استقرار سعر الصرف.
وبحسب البيان فان التخصيص يأتي في إطار سعي صندوق النقد الدولي لتخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة COVID-19.
والاثنين الماضي قام صندوق النقد الدولي بتخصيص حقوق سحب خاصة عامة SDRs بما يعادل 650 مليار دولار، لأعضاء صندوق النقد الدولي المشاركين في إدارة التمويل بما يتناسب مع حصصهم الحالية في الصندوق.
وتهدف الخطوة الى معالجة الحوجة لبناء احتياطيات طويلة الأجل، وبناء الثقة، وتعزيز مرونة واستقرار الاقتصاد العالمي.
في الأثناء أعلن بنك السودان المركزي عن تنظيم عاشر مزادات النقد الأجنبي الإثنين المقبل بقيمة كلية تبلغ 50 مليون دولار.
وأوضح أن الحد الأعلى لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كل مصرف كنسبة من حجم المزاد الكلي 20%
ويأتي تنظيم مزادات النقد الأجنبي إنفاذاً لسياسات بنك السودان المركزي للعام 2021م بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار وفي إطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني.
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