 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 26 آب (أغسطس) 2021

صندوق النقد الدولي يخصص أكثر من 800 مليون دولار للسودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 51.6 كيلوبايت
مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن

الخرطوم 26 أغسطس 2021- كشف بنك السودان المركزي عن تخصيص صندوق النقد الدولي ما يعادل 857.68 مليون دولار للسودان للاستخدام دون قيود وفق ما يقتضي وضع الاقتصاد بالبلاد.

واكد المركزي في بيان صحفي تلقته "سودان تريبون" الخميس على الاثر الكبير لهذا المبلغ في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

وقال ان المبلغ سيمكن بنك السودان من الاستمرار في تنفيذ سياسات سعر الصرف المرن المدار بما يحقق استقرار سعر الصرف.

وبحسب البيان فان التخصيص يأتي في إطار سعي صندوق النقد الدولي لتخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة COVID-19.

والاثنين الماضي قام صندوق النقد الدولي بتخصيص حقوق سحب خاصة عامة SDRs بما يعادل 650 مليار دولار، لأعضاء صندوق النقد الدولي المشاركين في إدارة التمويل بما يتناسب مع حصصهم الحالية في الصندوق.

وتهدف الخطوة الى معالجة الحوجة لبناء احتياطيات طويلة الأجل، وبناء الثقة، وتعزيز مرونة واستقرار الاقتصاد العالمي.

في الأثناء أعلن بنك السودان المركزي عن تنظيم عاشر مزادات النقد الأجنبي الإثنين المقبل بقيمة كلية تبلغ 50 مليون دولار.

وأوضح أن الحد الأعلى لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كل مصرف كنسبة من حجم المزاد الكلي 20%

ويأتي تنظيم مزادات النقد الأجنبي إنفاذاً لسياسات بنك السودان المركزي للعام 2021م بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار وفي إطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

هل نجحت محاولات سرقة ثورة ديسمبر؟ 2021-08-26 04:23:50 صلاح شعيب منذ نجاحها في إسقاط نظام الحركة الإسلامية تكثفت المحاولات المستميتة لسرقة الثورة. بدأت المحاولات باستلام أبن عوف السلطة ليوم ونصف، وتلته محاولات حميدتي للاستعانة بالإدارات الأهلية، ولقاء البرهان بجيوب حزبية (...)

السودان ...الانتقال الديموقراطي المتعثر 2021-08-24 07:23:35 بقلم : العبيد أحمد مروح العبيد مروح في الحادي والعشرين من أغسطس/آب 2019 بدأت في السودان مرحلة انتقالية بعد أداء رئيس أول حكومة مدنية القسم عقب الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير. وقد جاء تولي الدكتور عبد الله حمدوك رئاسة (...)

المعارضة ؛ لإنقاذ الثورة أم لإسقاطها (١) 2021-08-22 16:45:12 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق أكثر من عامين (هي عمر الفترة الانتقالية حتى الآن) ولا زالت نفس الاعتبارات تواجهك كلما انتقدت أداء الحكومة أو عموم الأوضاع السياسية في البلاد ، نوع من الحرص البالغ على أحوال الانتقال وكأن إصلاحاً (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.