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صندوق النقد يتبنى خطة لمساعدة السودان في تعبئة موارده

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الخرطوم 10 مايو 2021- قرر صندوق النقد الدولي الاثنين تبني خطة تمويل لمساعدة السودان في تعبئة الموارد اللازمة لصندوق النقد الدولي لتغطية حصته من تخفيف الديون للسودان.

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صندوق النقد الدولي

وقالت العضو المنتدب للصندوق كري ستالينا جورجيتا "وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على خطة تمويل من شأنها أن تساعدفي تعبئة موارد الصندوق ".

وتعتمد خطة التمويل هذه على جهود واسعة النطاق تبذلها البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي، بما في ذلك المنح النقدية والمساهمات المستمدة من الموارد الداخلية لصندوق النقد الدولي".

وأفادت أن هذا "يمثل خطوة حاسمة في مساعدة السودان على دفع عملية تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي وإحراز تقدم نحو تخفيف عبء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)".

وشددت ستالينا على أن تخفيف عبء الديون عن السودان يمثل أولوية لصندوق النقد الدولي.

وافادت المسؤولة إن الدعم المقدم من أعضائنا واعترافهم بالتقدم الذي أحرزه السودان في الإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الذي يخضع لمراقبة طاقم العمل (SMP).

وردفت "سيتم الوصول إلى نقطة القرار الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، التي سيبدأ عندها تقديم تخفيف أعباء الديون، بمجرد أن يقدم أعضاؤنا الالتزامات المالية اللازمة.



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