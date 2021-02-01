صندوق بين السودان واليونيدو لحماية صغار المستثمرين

الخرطوم 1 فبراير 2021 ـ كشفت السلطات السودانية عن اتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو على تكوين الصندوق السوداني السيادي لحماية صغار المستثمرين بمبلغ 300 مليون دولار.

وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي

ويواجه صغار المستثمرين في السودان مشكلات كبيرة تتعلق بارتفاع معدلات التضخم وتآكل رؤوس الأموال إلى جانب سيطرة المضاربين على الإنتاج خاصة لصغار المستثمرين في القطاع الزراعي ما يضطرهم لبيع المحاصيل النقدية بأسعار متدنية في أوقات الحصاد.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية، يوم الإثنين، اتفقت الوزارة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو على تكوين الصندوق السوداني السيادي لحماية صغار المستثمرين والذي تحدد له مبلغ 300 مليون دولار، بالإضافة إلى طريقة تمويل واستخدامات الصندوق.

والتقت وزيرة المالية السودانية المكلفة هبة محمد علي التي تزور مملكة البحرين هذه الأيام مع عدد من المسؤولين والخبراء من مختلف المؤسسات المالية والاقتصادية لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشملت اللقاءات رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) هاشم حسين وإبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء المركز الدولي لريادة الاعمال وترويج الاستثمار.

كما تم الاتفاق على ضرورة التعاون في وضع الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والقانون المنظم لها وبحث الاجتماع الملفات المتعلقة بريادة الأعمال وتوظيف الشباب وتوفير تمويل لتنفيذ هذه البرامج.

وخاطبت الوزيرة إسفيرياً اجتماع الاتحاد العربي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يقام لمصر تحت رعاية مكتب اليونيدو لتطوير الاستثمار والتكنلوجيا لتنوير المجتمعين بالتجربة السودانية والاستفادة من التجارب الدولية التي تقوم بتحويل ريادة الأعمال لقطاع محوري للنمو الاقتصادي وخاصة على مستوى الأقاليم والولايات الأكثر فقرا.