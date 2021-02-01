 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 1 شباط (فبراير) 2021

صندوق بين السودان واليونيدو لحماية صغار المستثمرين

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 1 فبراير 2021 ـ كشفت السلطات السودانية عن اتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو على تكوين الصندوق السوداني السيادي لحماية صغار المستثمرين بمبلغ 300 مليون دولار.

JPEG - 44.5 كيلوبايت
وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي

ويواجه صغار المستثمرين في السودان مشكلات كبيرة تتعلق بارتفاع معدلات التضخم وتآكل رؤوس الأموال إلى جانب سيطرة المضاربين على الإنتاج خاصة لصغار المستثمرين في القطاع الزراعي ما يضطرهم لبيع المحاصيل النقدية بأسعار متدنية في أوقات الحصاد.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية، يوم الإثنين، اتفقت الوزارة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو على تكوين الصندوق السوداني السيادي لحماية صغار المستثمرين والذي تحدد له مبلغ 300 مليون دولار، بالإضافة إلى طريقة تمويل واستخدامات الصندوق.

والتقت وزيرة المالية السودانية المكلفة هبة محمد علي التي تزور مملكة البحرين هذه الأيام مع عدد من المسؤولين والخبراء من مختلف المؤسسات المالية والاقتصادية لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشملت اللقاءات رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) هاشم حسين وإبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء المركز الدولي لريادة الاعمال وترويج الاستثمار.

كما تم الاتفاق على ضرورة التعاون في وضع الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والقانون المنظم لها وبحث الاجتماع الملفات المتعلقة بريادة الأعمال وتوظيف الشباب وتوفير تمويل لتنفيذ هذه البرامج.

وخاطبت الوزيرة إسفيرياً اجتماع الاتحاد العربي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يقام لمصر تحت رعاية مكتب اليونيدو لتطوير الاستثمار والتكنلوجيا لتنوير المجتمعين بالتجربة السودانية والاستفادة من التجارب الدولية التي تقوم بتحويل ريادة الأعمال لقطاع محوري للنمو الاقتصادي وخاصة على مستوى الأقاليم والولايات الأكثر فقرا.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

كوهين والبرهان ضد الارهاب !! 2021-01-31 19:10:38 بقلم : محمد عتيق المخاطر التي انتصبت أمام ثورة ديسمبر ٢٠١٨ تؤكد أنها بالفعل ، وضمن علامات ومعطيات أخرى ، من الثورات العملاقة ، ذلك أن التحديات أمام حركات التغيير الكبرى في التاريخ تتناسب وتتسق معها في القوة والحجم ، (...)

يعود الوحش حينما لا يجد ما يخيفه..! 2021-01-29 21:27:38 مني أركو مناوي مما يُحكى في الأحاجي الشعبية القديمة، أن ثعلباً تمكن من خداع نعام فقتله وارتدى جلده وجاء به لحيوانات الغابة بشكله الغريب غير المألوف، فهابته حيوانات الغابة وقدمت له أطيب الطعام ثم جعلوه ملكاً للغابة ظناً (...)

فتّش من يُغيًب دولة القانون؟! 2021-01-29 08:38:36 بقلم : خالد التيجاني النور (1) والبلد" تتكاثر فيها الزعازع وتتناقص الأوتاد" التوصيف الدقيق للراحل د. منصور خالد في تشخيص الحالة السودانية، فهل هي مجرد صدفة توايد حدوث هذه الاضطرابات التي باتت تشد وطن منهوك من أطرافه ومن (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.