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(صيحة) تطالب بإنشاء نيابات خاصة بالعنف على أساس النوع

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الخرطوم 27 مايو 2020 - دعت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الافريقي (صيحة)، الى إنشاء نيابات عامة بالعنف القائم على أساس النوع، وأبدت قلقها على تزايد العنف المنزلي ضد النساء في فترة الإغلاق الشامل.

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المدير الاقليمي لشبكة صيحة هالة الكارب

وتتعرض النساء في السودان إلى انتهاكات كثيرة، بعضها محمى بالقانون، لكن هذه الانتهاكات بدأت في التراجع بعد عزل نظام الرئيس عمر البشير.

ودعت المديرة الإقليمية للمبادرة هالة الكارب في مذكرة مطلبية الى النائب العام السوداني تلقتها "سودان تربيون"، الأربعاء لردع العنف المبني على أساس النوع وإلى إنشاء نيابات خاصة بالعنف القائم على أساس النوع أسوة بنيابة الأسرة والطفل".

واشترطت انتداب وكلاء ووكيلات نيابة مؤهلين فنيًا فيما يتعلق بمسائل العنف المبني على أساس النوع في النيابات المقترحة، مع توفير منازل آمنة للمعنفات تعمل فيها جميع مكونات الدولة لضمان سلامتهن وإيصالهن إلى العدالة.

وحث البيان النائب العام للعمل مع بقية أجهزة الدولة على إلغاء القوانين المميزة ضد النساء ووضع قوانين تمكن النساء من الوصول إلى العدالة والإنصاف.

وجددت المبادرة مطلبها في التوقيع والمصادقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء (سيداو) وبروتوكول مابوتو الملحق بالميثاق الأفريقي للمحافظة على حقوق الإنسان والشعوب.

وأبدت المبادرة قلقها حيال أوضاع النساء والفتيات وما يتعرضن له من عنف يتمظهر جليا خلال فترة الحجر المنزلي وتفشي فايروس كورونا مما استدعى عدم الخروج من المنازل، حيث ترتب على ذلك نسب عالية من الاعتداءات الجسيمة والانتهاكات على النساء والفتيات دون وجود اليات قانونية للتصدي لهذه الإشكالية.

وطالبت بأن تكون قضايا النساء والفتيات من القضايا التي يجب أن تحتل قائمة الأولويات في المؤسسة العدلية في ظل الحكومة الانتقالية، بعد أن عانت النساء تحت سطوة نظام البشير من العنف والظلم والتجريم، حتى فقدت المؤسسة العدلية مصداقيتها في التصدي لقضايا النساء ورفع الظلم عنهن وتوفير الحماية والآمن لهن.



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