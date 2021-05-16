ضابط رفيع في الجيش يتعهد باستعادة كامل أراضي الفشقة

جزء من الأرض التي حذر تجمع الاجسام المطلبية بالفشقة من توزيعها لغير مالكيها .. (سودان تربيون)

الخرطوم 16 مايو 2021 ـ تعهد ضابط رفيع في الجيش السوداني باستمرار تقدم القوات المسلحة وصولا إلى السيطرة على كامل أراضي الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.

وأخيرا أفاد السودان أنه أكمل سيطرته على نحو 95% من أراضي الفشقة التي ظلت مليشيات إثيوبية تفلحها منذ العام 1995.

وأعلن نائب رئيس هيئة الأركان تدريب وقائد متحرك القضارف الفريق الركن منور عثمان نقد عن سيطرة القوات المسلحة على كل الأراضي الزراعية السودانية واستمرار تقدمها.

وقال منور لدى تسلم قافلة لاسناد الجيش من قبيلة البلالة بالفرقة الثانية مشاة، إن القوات المسلحة السودانية لن تتراجع عن الأراضي السودانية التي وضعت يدها عليها ولن تبيع الأرض.

وأضاف أن القوات المسلحة تعمل تحت قيادة واحدة وقلب رجل واحد وتسعى للوصول والاستمرار في بعض المناطق والجيوب وفق برامج وخطط الهيئة العسكرية العليا.

وأعلن تمسك الجيش بالحدود الدولية التي رسمت في العام 1902 وهي نفس الحدود التي رسمت مع إريتريا التي كانت جزءا من إثيوبيا.

وشدد على عدم اعتداء القوات المسلحة على أحد وعدم التدخل في شؤون دول الجوار.

وتابع "لكن من أراد النزاع معنا سيجد منا بأسا شديدا. لم ننتزع حقوق الآخرين بل تمركزنا في أراضينا".