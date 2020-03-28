ضبط شاحنة تهرب 15 طنا من صخور الذهب والرصاص قادمة من دارفور

الخرطوم 28 مارس 2020- ضبطت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية " الذراع الفني والرقابي لقطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين" ممثلة في الإدارة العامة للرقابة على شركات التعدين الصغير وسكرتارية اللجنة الفنية للتعدين شاحنة تحمل 15 طن من الصخور الحاوية للذهب وصخور الرصاص.
- صخور لذهب ورصاص تم ضبطها بعد دخولها الخرطوم قادمة من جنوب دارفور
وقالت سكرتارية لجنة التعدين في بيان السبت إن معلومات وردتها وتم ابلاغها للأمن الاقتصادي بأن شاحنة تحمل صخور متنوعة تدل علي وجود معدن الذهب، وصخور اخرى للرصاص تحركت من ولاية جنوب دارفور إلى الخرطوم وبعد دخولها العاصمة تمكنت القوة المشتركة من ضبطها وفتح بلاغات في مواجهة صاحب الشحنة.
وكشفت سكرتارية لجنة التعدين أن الصخور التي وجدت بكميات كبيرة داخل الشاحنة تصل الى 15 طن من خام الرصاص والذهب.
وأوضحت السكرتارية أخذ 4 عينات لمعرفة نسبة الذهب والرصاص في الصخور المضبوطة.
وأفادت الإدارة العامة للرقابة على التعدين الصغير بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية ان مالك الصخور ادعى أنه يحمل رخصة للعمل فى المجال، غير أن إدارة التعدين الصغير قالت إنه وبعد مراجعة الملفات التي لديها للشركات ومراجعة الجهات المختصة الأخرى (سكرتارية لجنة التعدين) اتضح انه لا يملك رخصة تخول له العمل في المجال.
يشار إلى أن الإنتاج والتصدير لتلك الخامات يتم بعد الحصول على تصديق من الجهات المختصة (عقد تعدين) كما أن الخطوة لا تأتى الا بعد الحصول على رخصتي البحث العام ثم المطلق ومن بعدهما عقد التعدين والتي تستخرج جميعها من الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية (الجهة المختصة).
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