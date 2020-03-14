ضبط شركات تعدين تتهرب من دفع الضرائب بعد تخفيها 5 سنوات

الخرطوم 14 مارس 2020- ضبطت سكرتارية لجنة التعدين التابعة لقطاع المعادن بوزارة الطاقة السودانية شركتي تعدين تعملان في معالجة المخلفات (الكرته) وظلتا تتهربان من دفع الضرائب لسنوات.

التنقيب عن الذهب بات حرفة لكثير من السودانيين

وقال مصدر بالسكرتارية لـ (سودان تربيون) السبت إن الشركتين ظلتا تتجاهلان دفع الضرائب بالرغم من وصولها لمرحلة الإنتاج والذي بلغ 188 كيلو جرام من الذهب.

وشهد قطاع التعدين في فترة النظام المعزول اختلالات كبيره خاصة في منح التعاقدات والإعفاءات الضريبية ما أفقد الخزينة عائدات مقدرة.

وفى أغسطس من العام الماضي طالبت وزارة المعادن، ديوان الضرائب بتأجيل أي إجراءات قانونية ضد شركات التعدين التي لم تسدد ضريبة أرباح الأعمال والقيمة المضافة لفترة شهر واحد.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا التهرب دخل عامه الخامس.

ويبلغ عدد الشركات العاملة في الذهب في السودان أكثر من 361 شركة، منها 149 شركة امتياز وما يزيد عن 152 شركة تعدين صغيرة و48 شركة لمخلفات التعدين طبقا لإحصائيات سابقه لوزارة المعادن.

وأكدت اللجنة أنها قامت برفع أمر الشركتين إلى الجهات المختصة للبت فيها.

ويعادل إنتاج المعدنيين التقليدين وهم أفراد أو شركات صغيرة 85 % من إجمالي إنتاج الذهب فى ا سودان.

ويقدر الفاقد بين المنتج من الذهب فى السودان وبين المصدر إلى الخارج بقيمة تتراوح بين 3 – 4 مليار دولار سنويا ويمثل صادر الذهب نسبة 37 % من إجمالي صادرات البلاد خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة حسب تقرير سابق لوزارة المعادن.