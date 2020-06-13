 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 13 حزيران (يونيو) 2020

طرفا التفاوض يعتزمان مناقشة إصلاح المؤسسة العسكرية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 73.2 كيلوبايت
أحمد تقد يدلي بتصريحات عقب جلسة التفاوض مع وفد الحكومة السودانية

جوبا 13 يونيو 2020 – تعتزم الحكومة السودانية والجبهة الثورية، مناقشة إصلاح وتطوير المؤسسة العسكرية، بعد الفراغ من التباحث في الترتيبات العسكرية كآخر بند للتفاوض.

ويتوقع أن يتوصل الطرفين إلى اتفاق سلام بحلول 20 يونيو الجاري، وفقًا لجدول الوساطة الجنوب سودانية للمفاوضات، وهو أمر ظلت والحكومة والجبهة الثورية تؤكد على حدوثه.

وقال كبير مفاوضي الجبهة الثورية عن مسار دارفور، أحمد تقد لسان، السبت: "إن أطراف التفاوض فرغت من معظم القضايا، والآن يتركز النقاش في ملف الترتيبات الأمنية وإجراءات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وهي المرحلة قبل الأخيرة، توطئة لمناقشة إصلاح وتطوير المؤسسة العسكرية".

وأشار إلى إمكانية التوصل إلى توافق في القضايا قيد التفاوض قبل الزمن المضروب، وذلك بعد حسم كثير من القضايا العالقة، وفقًا لوكالة السودان للأنباء (حكومية).

واعتبر تقد إن الإجراءات والترتيبات التي جرت بين الطرفين سليمة، يمكن أن تقود إلى اتفاق سلام في وقت وشيك.

والأربعاء، قال نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان (حميدتي)، إن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق السلام، وذلك بعد أن تكمن الطرفين من معالجة قضايا الحرب والسلام بطريقة تقود إلى سلام شامل وعادل، بحسب تأكيده.

وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

من الانشغالات الصغرى الى الاسئلة الكبرى (2- 2) 2020-06-13 16:02:22 أحزمة حمدوك الخمسة ورحلة البحث عن مشروع قومي بقلم : السر سيد أحمد فاجأ الدكتور عبدالله حمدوك السودانيين بطرح جديد في مجال التنمية يغطي كل انحاء البلاد. ولم تكن المفاجأة في الطرح فقط وأنما في الطريقة التي أعلن بها. اذ (...)

من الانشغالات الصغرى الى الاسئلة الكبرى (1- 2) 2020-06-12 13:50:15 الاوهام الثلاثية في انتظار البعثة الاممية بقلم : السر سيد أحمد يشير جدل الاشهر الاربعة الذي استمر منذ تسرب خطاب حمدوك الاول الى الامم المتحدة ثم تعديله بعد شهر وحتى صدور قراري مجلس الامن مطلع هذا الشهر الى أوهام ثلاثية (...)

نزاع الحدود بين السودان وإثيوبيا : من اعتداءات إلى ادعاءات بحقوق تاريخية 2020-06-11 13:53:46 ياسين محمد عبد الله الاشتباكات المسلحة، اختطاف مواطنين سودانيين وطلب فدية لإطلاق سراحهم، سرقة المواشي وانتزاع أراض وحرثها بالقوة حوادث ظلت تتكرر في منطقة الفشقة منذ عشرات السنين؛ خصوصاً عند اقتراب فصل الخريف.المشكلة لم (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.