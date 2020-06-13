طرفا التفاوض يعتزمان مناقشة إصلاح المؤسسة العسكرية

- أحمد تقد يدلي بتصريحات عقب جلسة التفاوض مع وفد الحكومة السودانية
جوبا 13 يونيو 2020 – تعتزم الحكومة السودانية والجبهة الثورية، مناقشة إصلاح وتطوير المؤسسة العسكرية، بعد الفراغ من التباحث في الترتيبات العسكرية كآخر بند للتفاوض.
ويتوقع أن يتوصل الطرفين إلى اتفاق سلام بحلول 20 يونيو الجاري، وفقًا لجدول الوساطة الجنوب سودانية للمفاوضات، وهو أمر ظلت والحكومة والجبهة الثورية تؤكد على حدوثه.
وقال كبير مفاوضي الجبهة الثورية عن مسار دارفور، أحمد تقد لسان، السبت: "إن أطراف التفاوض فرغت من معظم القضايا، والآن يتركز النقاش في ملف الترتيبات الأمنية وإجراءات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وهي المرحلة قبل الأخيرة، توطئة لمناقشة إصلاح وتطوير المؤسسة العسكرية".
وأشار إلى إمكانية التوصل إلى توافق في القضايا قيد التفاوض قبل الزمن المضروب، وذلك بعد حسم كثير من القضايا العالقة، وفقًا لوكالة السودان للأنباء (حكومية).
واعتبر تقد إن الإجراءات والترتيبات التي جرت بين الطرفين سليمة، يمكن أن تقود إلى اتفاق سلام في وقت وشيك.
والأربعاء، قال نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان (حميدتي)، إن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق السلام، وذلك بعد أن تكمن الطرفين من معالجة قضايا الحرب والسلام بطريقة تقود إلى سلام شامل وعادل، بحسب تأكيده.
وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.
أخر الآراءمن الانشغالات الصغرى الى الاسئلة الكبرى (2- 2) 2020-06-13 16:02:22 أحزمة حمدوك الخمسة ورحلة البحث عن مشروع قومي بقلم : السر سيد أحمد فاجأ الدكتور عبدالله حمدوك السودانيين بطرح جديد في مجال التنمية يغطي كل انحاء البلاد. ولم تكن المفاجأة في الطرح فقط وأنما في الطريقة التي أعلن بها. اذ (...)
من الانشغالات الصغرى الى الاسئلة الكبرى (1- 2) 2020-06-12 13:50:15 الاوهام الثلاثية في انتظار البعثة الاممية بقلم : السر سيد أحمد يشير جدل الاشهر الاربعة الذي استمر منذ تسرب خطاب حمدوك الاول الى الامم المتحدة ثم تعديله بعد شهر وحتى صدور قراري مجلس الامن مطلع هذا الشهر الى أوهام ثلاثية (...)
نزاع الحدود بين السودان وإثيوبيا : من اعتداءات إلى ادعاءات بحقوق تاريخية 2020-06-11 13:53:46 ياسين محمد عبد الله الاشتباكات المسلحة، اختطاف مواطنين سودانيين وطلب فدية لإطلاق سراحهم، سرقة المواشي وانتزاع أراض وحرثها بالقوة حوادث ظلت تتكرر في منطقة الفشقة منذ عشرات السنين؛ خصوصاً عند اقتراب فصل الخريف.المشكلة لم (...)
المزيد