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طرفي السلام يُكونوا لجنة وطنية لحسم الخلافات المحتملة

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مجلس الشركاء يعقد أول اجتماعاته ..الأربعاء 16 ديسمبر 2020
الخرطوم 5 يناير 2021 - شكّلت الحكومة السودانية وتنظميات الجبهة الثورية، لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام المبرم بين الطرفين، وحل الخلافات المحتملة.

ووصل قادة تنظيمات الجبهة الثورية إلى الخرطوم في 15 نوفمبر 2020، بعد توقيعهم اتفاق سلام مع الحكومة في 3 أكتوبر الفائت.

وقال عضو مجلس السيادة، محمد حسن التعايشي، في تصريح صحفي، الثلاثاء: "تم الاتفاق على تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام، وهي معنية بحسم الخلافات وتسوية التباينات التي تظهر أثناء التنفيذ".

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية تمتلك سُلطة طلب تقارير من الآليات المعنية بتنفيذ اتفاق السلام.

وأعلن التعايشي عن توافق الحكومة وتنظيمات الجبهة الثورية على "الآلية العليا لمتابعة وتقييم اتفاقية السلام"، وهي آلية تضم موقعي الاتفاق والأطراف والمنظمات الدولية الضامنة لتنفيذ الاتفاق.

وتضم الجبهة الثورية عدد من التنظيمات، وقعت مع الحكومة اتفاق سلام ضم مسارات شمال ووسط وشرق السودان، إضافة إلى مساري دارفور والمنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان).

وعقد الوفد الحكومي لمفاوضات السلام وأطراف العملية السلمية، الثلاثاء، اجتماعا بالقصر الرئاسي في الخرطوم.

وكشف التعايش عن اتفاق على تكوين لجنة عليا مشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام في المنطقتين، حيث ستعمل هذه اللجنة مع مفوضية السلام ومؤسسات الدولة من أجل تنفيذ الاتفاق.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام في إقليم دارفور.



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