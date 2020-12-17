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عائدون من (أبو الطيور) يؤكدون تعرض القوات السودانية لقصف مدفعي اثيوبي

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القضارف 17 ديسمبر2020 – كشف عائدون من الجيش السوداني عقب المعارك التي وقعت على الشريط الحدودي مع اثيوبيا ليل الثلاثاء عن تعرضهم لقصف مدفعي من الجيش الاثيوبي، بينما وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الى ولاية القضارف الخميس للوقوف على تطورات الأوضاع ميدانياً.

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القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

وعاد نحو 30 من جنود الصف السودانيين الى القضارف الخميس بعد تعرضهم ضمن قوة تمشيط لاستهداف من قوات ومليشيات اثيوبية في منطقة "أبو طيور" ما أدى لمقتل 4 من الجيش بينهم ضابط برتبة.

وأفاد أحد الجنود "سودان تربيون" أن القوة "تعرضت لقصف مدفعي من الجيش الاثيوبي من داخل الحدود السودانية بعمق 7 كلم عند جبل الطيور".

وأوضح أن الجيش السوداني كان يمارس عملية تمشيط في المنطقة ونجح في التقدم وعبرت القوة 3 من "الكنابي" ليتفاجأ بعدها بقصف وهجوم كثيف من عدة جهات.

وأكد الجندي أن عدد المصابين في الهجوم ارتفع الى نحو 27 عسكري لازال بعضهم في انتظار الاخلاء الى القضارف لتلقي العلاج، كما أوضح أن تكتيك الهجوم الذي تعرضت له القوة يشير الى انه من تدبير قوات منظمة وليس مليشيات فقط.

وقالت مصادر متطابقة لـ “سودان تربيون" إن الهجوم نفذته جماعات منتمية الى اثنية الأمهرا في محاولة منها للحد من تمدد الجيش السوداني في المناطق الزراعية التي تحتلها المليشيات الاثيوبية داخل الأراضي السودانية.

إلى ذلك وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بعد ظهر الخميس الى قيادة الفرقة الثانية مشاة بالقضارف البرهان برفقته رئيس هيئة الأركان المشتركة وكان في استقباله اللواء احمدان محمد خير قائد المنطقة العسكرية الشرقية واللواء الطيب جعفر قائد الفرقة الثانية مشاة بالقضارف واستمع الوفد إلى تنوير حول تقدم الجيش السوداني وتمركزه بالحدود.

من جهة أخرى استقبل قائد المنطقة العسكرية الشرقية وقائد الفرقة الثانية مشاة بالقضارف قافلة دعم ومساندة من قبيلة اللحويين حيث اكد احمدان قدرة القوات المسلحة على حماي الحدود والسيطرة على الأوضاع لتأمين عمليات الحصاد وحركة المزارعين والرعاة فيما أكد ناظر اللحوين انهم لن يتركوا الجيش يقاتل وحيداو مستعدين لإسناده ودعمه.



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