عبد الواحد يصل جوبا في سياق مبادرته للسلام من الداخل

جوبا 15 مارس 2021- وصل زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد نور الى جوبا الاثنين بدعوة من رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت لبحث طرق تحقيق سلام شامل في السودان.

عبد الواحد يصل جوبا لطرح مبادرته للسلام السوداني

وقال المتحدث باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير في بيان صحفي “إن نور وصل الى عاصمة جنوب السودان بهدف التباحث والتفاكر حول الطريقة المثلي لتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام بالسودان والاستماع إلى رؤية الحركة في تحقيق السلام بالسودان".

وأفاد أن قيادة الحركة ستقدم شرحاً وافياً للرئيس سلفا كير وحكومة جنوب السودان حول مبادرة مؤتمر الحوار السوداني-السوداني داخل الوطن والتي وعدت الحركة بإعلانها للرأي العام والجهات المعنية بالداخل والخارج.

وترمي المبادرة بحسب الناير الى الخروج من حالة التوهان وانسداد الأفق السياسي والتأسيس إلى مشروع وطني حقيقي يعالج جذور الأزمات التاريخية والوصول إلى سلام شامل وعادل ومستدام.

وشدد المتحدث على أن زيارة نور الى جوبا لا تمت بأي صله للتفاوض مع الحكومة أو الالتحاق بمنبر جوبا الذي أوضحت الحركة رأيها حوله منذ بدايته.

ويقول عبد الواحد نور إنه لا يعترف بالحكومة القائمة في الخرطوم مع تأكيده على انه التقى رئيس وزرائها عبد الله حمدوك في باريس خلال وقت سابق من العام الماضي بصفته الشخصية وليس التنفيذية.