عدد حالات الإصابة بـ(كورونا) في السودان يتخطي حاجز الـ 100

الخرطوم 21 أبريل 2020 - أعلنت وزارة الصحة في السودان، عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 107، تتضمن 12 حالة وفاة.

ويتخوف مسؤولي وزارة الصحة، من انهيار النظام الصحي، نتيجة شح المعينات والواقيات في ظل زيادة حالات الإصابة، رغم التدابير الاستثنائية المفروضة للحد من تفشي الجائحة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، ليل الثلاثاء: "نعلن عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، دون تسجيل وفيات جديدة، وذلك حسب التقارير الوبائية".

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الجديدة سُجلت في ولاية الخرطوم، وأكدت على أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية بمراكز العزل.

ولم تتحدث وزارة الصحة عن حالات جديدة تماثل أصحابها إلى الشفاء.

وأصيب أحد موظفي السفارة الأمريكية بالخرطوم، بفايروس كورونا المستجد في الوقت الذي لم تعلن فيه السفارة الأمريكية عن الحالة وتم إجلاء المريض خارج السودان بطائرة خاصة، وفقًا لوكالة السودان للأنباء.

وتفيد التقارير الصادرة من وزارة الصحة، أن عدد حالات الاشتباه تصل إلى أكثر من 300 حالة.

ودخلت ولاية الخرطوم، من السبت الفائت، في إغلاق كامل، وذلك ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى منع انتشار الفايروس على نطاق واسع. لكن التجمعات في الأسواق والمحلات التجارية، مع انتظام صفوف الخبز والوقود ما زالت موجودة بدرجات متفاوتة.

ودعا رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الاثنين، سلطات بلاده إلى التعامل بصرامة في تنفيذ توجيهات وزارة الصحة حول الحظر الشامل لمواجهة فيروس كورونا.