عدد ضحايا (كورونا) في السودان يصل إلى 16 وفاة والإصابات ترتفع لـ 174

فايروس كورونا حول العالم الى سجن كبير

الخرطوم 24 أبريل 2020 – أعلنت وزارة الصحة في السودان، عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، بينها ثلاثة حالات وفاة.

وبذلك، ارتفع عدد حالات الإصابة بالفايروس المستجد إلى 174، وحالات الوفاة إلى 16 حالة، فيما ظلت الحالات التي تماثل أصحابها للشفاء عند 14 حالة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، ليل الجمعة: "نُعلن عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، متضمنة ثلاثة حالات وفاة، وذلك حسب التقارير الوبائية".

وأشارت إلى أن الحالات والوفيات الجديدة سُجلت في الخرطوم، وأكدت على أن المصابين يتلقون الرعاية الصحة بمراكز العزل.

ودعت الوزارة المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

وحذرت السُلطات الصحية بولاية الخرطوم، الخميس، من مغبة استمرار تأخير تزويد سيارات الكوادر الطبية بالوقود في المحطات، وطالبت بتدارك الموقف بصورة فورية.

وأصدرت بعض ولايات السودان، قرارات قضت بمنع التحرك داخل المحليات، من بينها ولايتي الجزيرة وجنوب دافور، وذلك بعد دخول الفايروس مرحلة الانتشار الاجتماعي.

ويتخوف مسؤولي وزارة الصحة، من انهيار النظام الصحي، نتيجة شح المعينات والواقيات في ظل زيادة حالات الإصابة، رغم التدابير الاستثنائية المفروضة للحد من تفشي الجائحة.

ودخلت ولاية الخرطوم، من السبت الفائت، في إغلاق كامل، وذلك ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى منع انتشار الفايروس على نطاق واسع. لكن التجمعات في الأسواق والمحلات التجارية، مع انتظام صفوف الخبز والوقود ما زالت موجودة بدرجات متفاوتة.