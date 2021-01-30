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عدم تسليم (الأمة) ترشيحات الوزراء يؤجل اجتماع الحرية والتغيير بحمدوك

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الخرطوم 30 يناير 2021 - قال قيادي في قوى الحرية والتغيير - الائتلاف الحاكم بالسودان - إن عدم تسمية حزب الأمة لـ 4 من مرشحيه للوزارات، أدى لتأجيل اجتماع بين الائتلاف ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمناقشة تشكيل الحكومة.

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ابراهيم الأمين وبجانبه الكباشي يدليان بتصريحات فجر الجمعة 2 أغسطس 2019

وأعلن مجلس الشركاء، وهو مجلس يضم أطراف الحُكم في السودان، يوم الخميس عن إقرار مصفوفة زمنية لاستكمال هياكل الحكم الانتقالي في البلاد وحدد الرابع من فبراير المقبل موعدا لإعلان تشكيل الحكومة.

وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، أحمد حضرة، لـ “سودان تربيون"، السبت: "عدم تسليم حزب الأمة لقائمة مرشحيه في الحقائب الوزارية إلى لجنة الترشيحات أدى إلى تأجيل اجتماع كان مقرراً عقده مع رئيس الوزراء".

وأشار إلى أن الاجتماع كان مخصصاً لبحث الترشيحات وتشكيل الحكومة.

واتفق حزب الأمة والحرية والتغيير على منح الأول 4 وزارات، هي الخارجية والطاقة والزراعة والشؤون الدينية.

وستسلم الحرية والتغيير قائمة تضم 3 مرشحين لكل وزارة يُختار رئيس الوزراء منها شخص واحد لتولي المنصب.

وقالت مصادر موثوقة، لـ “سودان تربيون"، إن نائب رئيس حزب الأمة إبراهيم الأمين استقال من رئاسة لجنة الترشيحات، لرفضه الطريقة التي وصفها بأنها مخالفة للمعايير المتفق عليها لاختيار الوزراء.

وامتنع الأمين عن التعليق على هذه الأنباء قائلا لـ “سودان تربيون" إنه "ليس لديه ما يقوله".

وبموجب اتفاق السلام، فإن تنظيمات الجبهة الثورية ستقدم ترشيحات لعدد 7 وزارات، كما يدفع العسكريون بترشيحات لوزارتي الداخلية والدفاع ليكون مجموع الحكومة مؤلفا من 26 وزارة.



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