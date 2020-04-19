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عرمان: الوساطة اقترحت منح المنطقتين 40% من الثروات المحلية

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ياسر عرمان يدلي بتصريحات في جوبا

الخرطوم 19 أبريل 2020- كشف نائب رئيس الحركة الشعبية – شمال ياسر عرمان تفاصيل جلسة التفاوض مع الحكومة السودانية التي التأمت الأحد للمرة الأولى عبر تقنية "الفيديو كونفرس" بمباني الاتحاد الأوربي في كل من الخرطوم وجوبا.

وقال عرمان إن التفاوض تناول أربع قضايا استراتيجية، في مقدمتها قسمة الثروة والحكم الفدرالي.

وأوضح لـ "سودان تربيون" أن الحركة اقترحت في وقت سابق إعطاء المنطقتين 70% من الثروات المنتجة بها، على أن تذهب الـ 30% للمركز، بينما كان مقترح الحكومة 70 % للمركز و30 % للمنطقتين، الى أن تدخلت الوساطة واقترحت 60 % للمركز و40 % للمنطقتين.

وأفاد أن الحكومة طلبت مهلة للتشاور قبل الرد على مقترح الوسيط، لافتا الى أن الجلسة المقبلة للتفاوض ستلتئم على ذات النسق يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح عرمان أن اقتراح الحركة استند على ضرورة توظيف ثروات المنطقتين في التنمية وإعادة الإعمار والتمييز الايجابي وبخطة واضحة حتى لا تذهب الأموال الى النخب بل تذهب الى ازالة التهميش في إطار بناء السودان من منظور تنموي جديد، وأن يعمم هذا النموذج على كافة ولايات السودان.

وحول الحكم الذاتي الفيدرالي في المنطقتين في ظل مطالبة قوى أخرى بحق تقرير المصير قال عرمان " حركتنا مع السودان الموحد القائم على المواطنة بلا تمييز ونطالب بحكم ذاتي فيدرالي، قائم على سلطات حصرية للمنطقتين، ونفاوض بصبر حتى يتم حل هذه القضية لمصلحة سكّان المنطقتين ووحدة السودان".

وكان عرمان حذر في فاتحة جلسات التفاوض مما قال إنه مناخ سلبي تعيشه العاصمة الخرطوم بفعل محاولات النظام القديم وغيرهم احداث فتنة بين القوات المسلحة والدعم السريع.

وأضاف " هذه الفتنة ستصيب كل السودان، ونحن قاتلنا من قبل ولسنوات طويل ضد القوات المسلحة والدعم السريع ولكننا الان ضد أي فتنة بينهم لأنها ستقود الى انهيار السودان".

وتابع " إذا انهار السودان سينهار فوق رؤوسنا جميعاً ولن ينجو أحد من الحالمين باستعادة نظام الانقاذ أو إقامة دويلات سودانية متعددة ولننظر الى ليبيا والعراق واليمن والصومال".



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