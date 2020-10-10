عرمان: الوساطة لم تلجأ لنهج التهديد وفرض العقوبات في مفاوضات جوبا

الخرطوم 10 أكتوبر 2020 – قال نائب رئيس الحركة الشعبية – شمال، ياسر عرمان، إن الوساطة في جنوب السودان لم تلجأ الى أسلوب التهديد وفرض العقوبات المستخدم فى المناهج الغربية في مفاوضات جوبا.

ياسر عرمان يخاطب المؤتمر الاقتصادي

وأوضح عرمان في مقال قصير بعنوان، "منهج الأجاويد .. اتفاق سلام جوبا وحل النزاعات"، أن "الوساطة في الجنوب كانت حالة خاصة ممزوجة من خبرة التفاوض الطويلة للجنوبيين ومنهج الأجاويد الذي ولد في تربة دولتي السودان وهو منهج افريقي أصيل في حل النزاعات وانساني كذلك".

وأضاف، "هذا لا يعني إن المناهج التقليدية الأخرى لم تستخدم، ولكن التهديد وفرض العقوبات المستخدم فى المناهج الغربية لم يكن جزءا من فض النزاع فى جوبا".

وتابع، " كانت جمهورية جنوب السودان رائعة، وضيافتها أروع، فشكرا لشعب جنوب السودان، وشكرا للرئيس سلفاكير ميارديت، وشكرا للوساطة التي كانت أقرب للأجاويد بمنهج سوداني خالص في حل النزاعات ولد وترعرع ونما هذا المنهج وشرب من ثقافة وتقاليد وقيم بلدينا، عبر مئات السنين ولأن الجنوبيين هم منا ونحن منهم وقد كابدوا نفس قضايا النزاع".

ووقع الاتفاق النهائي للسلام، السبت الماضي، في جوبا بين كل من الحكومة السودانية وممثلين عن حركات مسلحة، بحضور رؤساء عدة دول، وممثلين عن مصر وقطر والإمارات، والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة كشهود وضامنين للاتفاق، دون مشاركة الحلو أو حركة عبد الواحد نور المتمردتين.

وأوضح عرمان أن اتفاقية سلام جوبا من إنتاج ثورة ديسمبر المجيدة وتضحيات الشعب على مدى ثلاثين عاما، وأنه من المستحيل الوصول إلى مثل هذا الاتفاق دون ثورة ديسمبر.

ولفت إلى أن اتفاقية السلام هي أكبر إنجازات الفترة الانتقالية حتى الآن، وأن ثورة ديسمبر وفرت إرادة سياسية ومناخ جديد ملائم للسلام وضع أساسا للشراكة بين أطرافه.

وأشار إلى أن "اتفاق سلام جوبا أتى استجابة لحناجر الشهداء التي ما ماتت وما ماتت فضائلها وهتافها الذي شق العنان (حرية سلام وعدالة)، فالسلام ركن من أركان الثورة والتغيير، وفرض عين لبناء الدولة المدنية التي لن يستوي عودها في ظل الحروب".

وأضاف، "كان توقيع اتفاق السلام بجوبا بطعم الشهد والشهداء، رائعا تنظيما وحضورا لأكثر من 15 دولة ومنظمة إقليمية وعالمية ، خاطبه موسى فكي رئيس الإتحاد الإفريقي الذي كان حاضرا والأمين العام للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو، وحضر الرؤساء من الصومال وإثيوبيا وجيبوتي ورئيس وزراء مصر ويوغندا ومبعوث كينيا وتمثيل عالي للسعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان، وحضر برهان وحمدوك وحميدتي، وكان حضور الرئيس إدريس دبي ذو مذاق خاص فهو من استضاف اكثر من 400 ألف من اللاجئين السودانيين في تشاد ، وهو قريبنا برابطة الدم والأخوة الشريفة وتمكن من الحفاظ على وحدة تشاد شمالها وجنوبها في ظل عواصف إقليمية ودولية وسعى لإرضاء الجنوب التشادي".

وتابع، "أما وقائع السياسة الداخلية في تشاد فأتركها للتشاديين أنفسهم .. وأخطأ نظام المؤتمر الوطني في علاقته مع تشاد فهم من جيراننا الأقربين".

وأشار إلى أن هناك رسالة فيديو من وزير خارجية الإتحاد الأوروبي ورئيس المجموعة البرلمانية البريطانية لم تر النور لضيق الوقت وخاطب المبعوث الأمريكي الإحتفال نيابة عن بلدان الترويكا وحضرت معظم البلدان الأوروبية ووقعت لاحقا الجامعة العربية.

مبينا أن الاتفاقية كانت صناعة سودانية وهي تشكل انطلاقة جديدة للعلاقات بين دولتي السودان وتبشر بامكانية قيام اتحاد سوداني بين دولتين مستقلتين ذوي سيادة.

ودعا عرمان إلى استثمار الاتفاق لمصلحة شعوب البلدين ولا سيما حزام التمازج الإنساني الذي يربط البلدين لإحياء العلاقات على نحو جديد في ظل عواصف إقليمية وعالمية تتطلب مواجهتها سويا.