عرمان: تأجيل توقيع اتفاق السلام في جوبا لمدة أسبوع

ياسر عرمان يدلي بتصريحات في جوبا

الخرطوم 18 يونيو 2020 - قال نائب رئيس الحركة الشعبية- شمال، بالسودان، ياسر عرمان، الخميس، إن توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية، بالأحرف الأولى، المقرر السبت، تأجل لمدة أسبوع.

وقال عرمان في صفحته الرسمية على "فيس بوك"، "التأخير الذي تم عن الموعد المضروب في 20 يونيو ربما يكون لمدة أسبوع. نحن على ثقة أن التوقيع النهائي ممكن قبل نهاية الشهر الجاري".

ونفى تعليق جولات التفاوض لافتا في ذات الوقت الى حدوث تأخير في ملفي الترتيبات الأمنية والسلطة.

وأكد أن وفدا من الخرطوم، سيصل إلى جوبا، لإكمال ملف الترتيبات الأمنية.

وأشار الى أنهم سلموا موقفهم في قضايا السلطة للطرف الحكومي الأربعاء، على أن تتم مناقشته الجمعة غالبا.

وقال عرمان إن عملية السلام معقدة ومتداخلة داخليا وإقليميا ودوليا، وأن الحرب أسهل من السلام، والقضايا المطروحة هي لب وجوهر قضايا البناء الوطني والمشاكل والتحديات التي واجهت الدولة السودانية منذ استقلالها في 1956، ومصاعب الرؤية والقيادة التي يشهدها الوضع الحالي".

وكان من المتوقع، الوصول إلى اتفاق سلام بين الحكومة الانتقالية الحركات المسلحة، بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة الانتقالية في أغسطس الماضي.