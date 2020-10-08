عرمان : عودة قوى (الثورية) تؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ السودان

عرمان يلوح بعلامة النصر لمئات المحتفلين بالسلام في الساحة الخضراء بالخرطوم

الخرطوم 8 أكتوبر 2020 - قال ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية- شمال بقيادة عقار إن عودة قوى الجبهة الثورية للبلاد تحقق وحدة قوى الثورة وتؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ البلاد.

وقال "هذا اليوم يعتبر مختلفا عن أيام السودان لأنه يؤسس لمرحلة جديدة باتحاد القوى التي قامت بالثورة والتغيير وهى متنوعة، قوى الثورة التي عملت بالعمل السلمي وقوى الثورة التي عملت عبر الكفاح المسلح بالإضافة إلى القوة التي شاركت بالتغيير من القوات النظامية من القوات المسلحة والدعم السريع".

وشدد عرمان في كلمة له في لقاء جماهيري مع حميدتي وبقية اعضاء وفد الثورية على أن عودة قادة الحركات المسلحة للانضمام إلى صف الشعب السوداني لتحقيق مطالب الشعب السوداني وهو السلام، مشيرا إلى الشراكة الفعلية للحكومة الانتقالية مع حركات الكفاح المسلح لتحقيق السلام.

كما أشار إلى لقاء دقلو مع القائد عبد العزيز الحلو بجوبا لإكمال السلام الشامل وطالب بطي صفحة الحروب والعمل من أجل تنمية البلاد، ووعد الشعب السوداني بتحسن الأوضاع الاقتصادية في السودان الجديد.

وتجدر الاشارة إلى ان وفد الجبهة الثورية بقيادة عرمان وصل على متن الطائرة التي اقلت حميدتي إلى الخرطوم بعد لقائه مع الحلو في جوبا صباح الخميس.

إلى ذلك قال عضو الجبهة الثورية ورئيس "مسار الوسط"، التوم هجو، "عدنا اليوم وفدا مفوضا لتنفيذ بنود الاتفاقية ووضع يدنا مع الشعب السوداني من أجل قفة الملاح".

مشيرا إلى أن سياسة المرحلة القادمة تنصب في توفير الوضع الاقتصادي الآمن للمواطن ورفع معاناته.