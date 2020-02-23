 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 23 شباط (فبراير) 2020

(عرمان): مفاوضات السلام تدخل مراحل حاسمة ونهائية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 23 فبراير 2020 - قال نائب رئيس الحركة الشعبية - شمال، ياسر عرمان، إن مفاوضات السلام المنعقدة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، تدخل مراحل حاسمة ونهائية.

JPEG - 22.3 كيلوبايت
نائب رئيس الحركة الشعبية ـ شمال، ياسر عرمان

ويتوقع أن تتوصل الأطراف المتفاوضة إلى سلام شامل في غضون الأسبوعين المقبلين، بعد تمديد إعلان وقف العدائيات لمدة ثلاثة أسابيع تنتهي بعد أسبوعين من اليوم.

وقال نائب رئيس الحركة الشعبية – شمال ياسر عرمان، لـ"سودان تربيون"، الأحد: " "إن المفاوضات الآن تدخل مراحل حاسمة ونهائية، ونحن في الحركة الشعبية والجبهة الثورية على استعداد للوصول إلى اتفاق سلام نهائي بحل القضايا العالقة وهي ممكن حلها".

وأشار إلى أن توصل فرقاء دولة جنوب السودان، إلى اتفاق أجرى بموجبه زعيم المعارضة رياك مشار اليمين الدستورية نائبًا أول للرئيس سلفا كير ميارديت؛ من شأنه أن يكون دافعا إيجابيا للتوصل إلى سلام في الإقليم كله.

ورأى على أن القرارات الشجاعة التي أتخذها الرئيس سلفا كير، بقبول مشار، مدعاة للتفاكر لتقديم التنازلات من أجل إنهاء الحرب وتحقيق سلام شامل وعادل.

وقال عرمان إن انقسام الحركة الشعبية الى جناحي مالك عقار وعبد العزيز الحلو، وعدم تنسيق المواقف التفاوضية بينهما، يضر بالمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، وأوضح أن ضرر ذلك سوف يلحق السودان أيضًا.

وأضاف، في سياق ثانٍ، إن اللقاء الذي جمعهم مع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بجوبا السبت، جرى في أجواء طيبة، حيث أظهر حرصا واضحا على التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، وأوضح أن حرصه يطابق موقف نائبه في مجلس السيادة، الفريق محمد حمدان حميدتي.

وطالب عرمان،الحكومة الانتقالية إرسال عدد من الوزراء في المراحل النهائية للمفاوضات، مؤكدًا على أن غيابهم غير مفيد للعملية التفاوضية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

هل اشتم دقلو رائحة "انقلاب"؟! 2020-02-18 20:40:10 بقلم: خالد التيجاني النور (1) لا شك أن حالة غموض "غير خلاّق"، وعدم ارتياح باتت تخيّم على البلاد حول مجمل الأحوال السائدة، في غياب رؤية واضحة عن مآلات الوضع السياسي، وخطاب حكومي "أبكم"، مما يزيد الرهانات على سيناريوهات (...)

مخاطر في ساحات الثورة ...(١) 2020-02-17 09:04:37 بقلم : محمد عتيق اتفق الناس على أن ثورة ديسمبر ٢٠١٨ السودانية واحدةً من أهم ثورات العصر ، وأنها اتسمت بوعي كبير وبسلمية تامة سلاحاً ماضياً لها ، *وأنها وضعت حداً نهائياً للاسلام السياسي والانقلابات العسكرية في السودان (...)

في انتظار الضوء الاخضر الامريكي (2-2) 2020-02-17 05:47:09 بقلم : السر سيد أحمد قبيل مغادرته الخرطوم العام الماضي بعد انتهاء فترة عملة تحدث ستيفن كوتسيس القائم بالاعمال الامريكي السابق في أحدى الحفلات التي أقيمت وداعا له عن العلاقات السودانية الامريكية وعندما سأله البعض لماذا لا (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.