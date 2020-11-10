 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020

(عرمان) يدعو السودانيين للصبر على صعوبات الانتقال

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 82 كيلوبايت
عرمان ووفد (الثورية) قوبل باستقبال حاشد في الدمازين..الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

الخرطوم 10 نوفمبر 2020 – حث رئيس وفد مقدمة الجبهة الثورية، ياسر عرمان، السودانيين على الصبر في مواجهة صعوبات الانتقال، داعيًا إلى ضرورة العمل بين جميع المكونات لبناء البلاد.

ووصل عرمان بمعية عدد من قاد الجبهة الثورية الثلاثاء الى مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق وخاطب حشداً جماهيرياً للتبشير باتفاق السلام في الولاية التي تعد احدى مناطق الحرب على مدى 9 سنوات.

وقال عرمان، أثناء مخاطبته المتجمعين: "ندعو إلى الصبر على صعوبات الانتقال وضرورة العمل بين المكونات كافة لبناء الوطن الواحد".

ومنذ تقلد الحكومة الانتقالية السلطة في أغسطس من العام 2019 تواجه البلاد أزمات اقتصادية متلاحقة أدت الى تفاقم معاناة السودانيين من أزمات الوقود والخبز، كما تردت قيمة العملة الوطنية وزادت معدلات التضخم بنحو غير مسبوق بسبب الغلاء الشديد الذي طال كافة السلع.

وأشار عرمان إلى أن الحركة الشعبية – شمال بقيادة مالك عقار، والتي يتولى فيها منصب نائب الرئيس، تحولت إلى حزب سياسي، وتخلت عن جيشها لصالح بناء جيش قومي ومهني واحد.

وأكد على أن قيام مؤتمر المصالحة بالنيل الأزرق من شأنه تحقيق المصالحة المجتمعية والتعافي وإزالة الغبن حتى يتجه الجميع للبناء والإعمار.

وأوضح أن اتفاق السلام منح النيل الأزرق حكماً ذاتياً، مؤكدا على أن الوطن يسع الجميع، وأن الحكم الذاتي للمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) مشروع لوحدة السودان.

وقالت عضو وفد مقدمة الجبهة الثورية سلوى آدم أن الحكم الذاتي يأتي في ظل السودان الموحد، لافتة الى وجود صلاحيات خاصة بالمنقطتين واخرى بينها والحكومة المركزية.

وأضافت: "إن اتفاق السلام ليس سلامًا للجبهة الثورية وحدها، بل هو سلام لكل الشعب السوداني وأن ما تم تحقيقه من مكاسب كبيرة يجب المحافظة عليها".

وفي ذات السياق، اجتمعت الحكومة المحلية بولاية النيل الأزرق بوفد مقدمة الجبهة الثورية.

وقال عرمان في الاجتماع، بحسب وكالة السودان للأنباء، إن وفد الجبهة الثورية وصل إلى النيل الأزرق لـ “التبشير بالفجر الجديد للولاية التي عانت من ويلات الحروب".



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

عودوا إلى مجرى الثورة 2020-11-09 16:43:45 بقلم : محمد عتيق (1) يوماً بعد يوم يتعاظم تيار الديمقراطية في المجتمعات الانسانية وتتعاظم معه أهمية وضرورة الأحزاب السياسية باعتبارها "المدماك" الأهم أو الأول في البناء الديمقراطي حسب التجربة البشرية حتى الآن .. ولكن (...)

جدل التطبيع واستمرار الثورة 2020-11-01 22:04:09 بقلم : محمد عتيق إذا كان النظام الساقط نظاماً "نموذجياً" في ممارسة الإرهاب ورعايته ، وكان من نتائج ذلك تفجير السفارتين والمدمرة الامريكيات وغيرها ، فإن ذلك نسبة لا تذكر قياساً بحجم الدمار الذي أحدثه في السودان شعباً ودولة (...)

الحبل الرابط بين اﻟﺗطبيع والتركيع والتقطيع 2020-10-31 12:27:23 اﻹﻣﺎم اﻟﺻﺎدق اﻟﻣﮭدي أوﻻً: ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻵﺗﻲ ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ إﺳراﺋﯾل ﻟﯾﺳت دوﻟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ: 1. ﺗﻛوﻧت ﺑﺷﻌﺎر ﺷﻌب ﺑﻼ أرض ﻷرض ﺑﻼ ﺷﻌب. أﻛذوﺑﺔ ﻓﺳﻛﺎن اﻷرض اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﯾﺳﺟل اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟﮭم وﺟود ﻣﻧذ 3 أﻟف ﻋﺎم ﻗﺑل ﻣﯾﻼد اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﯾﺢ، وظﮭر ﻓﻲ ﻋﻣﻼت ﻧﻘدﯾﺔ. (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.