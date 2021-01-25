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عرمان يطالب بإعادة هيكلة شركة كنانة وارجاع المفصولين

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عرمان يدلي بتصريحات في جوبا.. السبت 4 يناير 2020

الخرطوم 25 يناير 2021 ـ طالب رئيس الحركة الشعبية ـ شمال، ياسر عرمان، بإعادة هيكلة الإدارة التنفيذية لشركة سكر كنانة وارجاع المفصولين تعسفيا إلى عملهم.

جاء ذلك في لقاء جمع عرمان وعضو المكتب القيادي بالحركة عبد الرحمن البشاري وسكرتير وفد التفاوض محمد صالح بوفد من اللجنة التسيرية لنقابة العاملين بشركة سكر كنانة.

وضم وفد اللجنة التسيرية كل من رئيس تجمع العاملين عبد الرحمن موسى أبو دخيرة وعضو لجنة المفصولين تعسفيا سالم يوسف.

وطالب عرمان، بحسب بيان صادر عنه، تلقته سودان تربيون، الاثنين، الحكومة بإرجاع المفصولين الذين تم فصلهم تعسفيا لمساندتهم لثورة ديسمبر.

وأشار إلى أن مساندة الاحتجاجات التي أدت إلى عزل الرئيس عمر البشير عن السُّلطة بواسطة قادة الجيش؛ ليست بجريمة.

ودعا عرمان إلى "إعادة هيكلة الإدارة التنفيذية لشركة سكر كنانة وفق المهنية والالتزام بإنجاح الفترة الانتقالية وإعادة الوجه المنتج للصناعة، وصناعة السكر في السودان هي من أهم الاشراقات التي يجب المحافظة عليها وتطويرها".

وأفاد نائب رئيس الحركة الشعبية ـ شمال بقيادة مالك عقار، بأن وفد الشركة قدم شرحا ضافيا لهم عن الأوضاع التي تمر، مناشدا رئيس الوزراء بمقابلتهم، حيث أشار إلى أنهم يطالبون ذلك.

وأضاف: "شركة سكر كنانة تعيش في عصر البشير ولم تدركها المرحلة الانتقالية بعد، وأنها تعد رمز من رموز فساد الدولة العميقة، وهذا ما لمسناه من خلال الشرح والمستندات التى قدمها الوفد".

وشدد عرمان على أن شركة سكر كنانة تستحق الدعم من المسؤولين في مؤسسات حكم الانتقال، قائلا "إن العاملين في شركة سكر كنانة لا يرغبون في الإضراب الذي يضر بالمصالح الوطنية وإنما يرغبون في قرارات عادلة".



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