 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 6 كانون الأول (ديسمبر) 2020

عرمان يقترح العودة لمنصة التأسيس لحل خلاف صلاحيات مجلس الشركاء

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 6 ديسمبر 2020 - أقر نائب رئيس الحركة الشعبية - شمال، ياسر عرمان، بعيوب صاحبت قرار تكوين مجلس الشركاء، مقترحًا العودة لمنصة التأسيس لحل الخلافات التي نشبت بين أطراف الحكم بشأن صلاحيات المجلس.

JPEG - 33.4 كيلوبايت
عرمان يدلي بتصريحات في جوبا.. السبت 4 يناير 2020

وأعلن مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير رفضهم لصلاحيات مجلس الشركاء الذي قرر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تكوينه في الأول من ديسمبر الجاري.

وتحدث البرهان ليل السبت لقناة العربية، قائلًا إن "إقرار مجلس شركاء الفترة الانتقالية تم في جلسة مُشتركة لمجلسي السيادة والوزراء بمبادرة من قِوى الحرية والتغيير ولم يعترض أو يتحفّظ عليه أحد".

وقال عرمان، في تصريح لـ “سودان تربيون"، الأحد: "الطريقة التي تم بها تكوين مجلس الشركاء حملت عيوب، منها أن عدد أعضائه الـ 28 سيعيد نفس المشاكل القديمة".

وأضاف: "الغرض من المجلس تفادي المواجهة وتعلن الشراكة بين أطراف الانتقال وحل الأزمات، لكن المجلس الآن نفسه أصبح أزمة".

واقترح عرمان: "العودة إلى منصة التكوين وتكوين المجلس على أساس مجلس سياسي يتوخى الحكمة في حل القضايا المختلف عليها".

ومنصة التكوين يعني بها المادة 80 من الوثيقة الدستورية، التي استحدثت إثر تعديل جرى في الوثيقة في 28 أكتوبر الفائت، حيث نصت على تكوين مجلس شركاء لحل الخلافات المحتملة بين أطراف الحكم.

وأشار عرمان إلى أن مجلس الشركاء ينبغي أن يكون "مجلس من الحكماء والحكيمات بغرض حل الخلافات التي تواجه الفترة الانتقالية التي تواجه فترة الانتقال، إضافة لتوحيد الإرادة السياسية نحو حل القضايا والأسئلة الكبرى".

وأكد على أن فترة الانتقال يجب أن تتصدي لحل الأزمة المعيشية ومنع تفشي فيروس كورونا وإزالة تمكين نظام الرئيس المعزول عمر البشير من مؤسسات الدولة وتنفيذ اتفاق السلام.

والحركة الشعبية -شمال، الذي يتولى عرمان منصب الرجل الثاني فيها، هي إحدى تنظيمات الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام في 3 أكتوبر الفائت.

وشدد عرمان على أن البلاد في حاجة إلى شراكة حقيقية لمصلحة تنفيذ أهداف الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة وإنجاح الفترة الانتقالية.

وأضاف: "يجب الابتعاد عن الخيارات الصفرية، فليس هناك حل إلا شراكة تُنصف كل الأطراف".



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مجلس الشركاء ، تراكم الأخطاء 2020-12-06 21:08:23 بقلم : محمد عتيق هل يستحق الدكتور حمدوك ويستحق مجلس الوزراء وتستحق السيدة الفاضلة عائشة موسي عضو المجلس السيادي ، جميعهم ، هل يستحقون التقدير والإشادة على مواقفهم فيما يخص "مجلس شركاء الفترة الانتقالية" ؟ أم أنها كانت (...)

في تذكر الإمام: أظلمت بوابة الشعب وأبواب الفراديس أضأن 2020-12-03 23:59:26 بقلم : المحبوب عبد السلام في منحنيً ما يسخو الزمان بالعباقرة والكبار، تزدهر في كل بستان باقةٌمنهم، علماء وشعراء وأدباء وموسيقيين ومثقفين وساسة، ثم يرتاح الزمان برهةً يتزاحم فيها العاديون ودونهم حتي يتوهم الناس أنهم كل (...)

هل انحصرت مطالب الهامش على إزالة الإسلام في السُّودان ؟ (1-2) 2020-12-03 05:08:14 عادل شالوكا تشهد البلاد تطوُّرات مُتسارعة نحو المجهول بعد توقيع إتفاق سلام جوبا في 3 أكتوبر 2020 وإنتقال فصائل الجبهة الثورية إلى الخرطوم، وفشل ورشة الحوار غير الرَّسمي بين الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال ووفد (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.