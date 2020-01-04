عرمان ينتقد وجود 5 جيوش في السودان ويطالب بدمجها تحت عقيدة واحدة

الخرطوم 4 يناير 2020 - انتقد نائب رئيس الحركة الشعبية- شمال، ياسر عرمان، السبت، وجود 5 جيوش في السودان، وطالب بضرورة توحيدها أو دمجها في جيش واحد.

عرمان يدلي بتصريحات في جوبا.. السبت 4 يناير 2020

وقال عرمان في تصريحات صحفية من جوبا حيث تنعقد مفاوضات مع الحكومة السودانية، "إذا أراد السودان أن يستقر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا عليه أن يوحد جميع القوات بالبلاد في جيش موحد".

وأضاف" قوات الدعم السريع والجيش والحركات المسلحة يمكن توحيدها في جيش وطني مهني واحد بعقيدة عسكرية جديدة، تحافظ على الدولة المدنية وتعزيز الديمقراطية، بجانب الاستقرار الاقتصادي فضلا عن حماية المصالح العليا للبلاد".

ودعا السودانيين إلى الضغط على الجميع من أجل توحيد القوات في جيش وطني بما يخدم السودان والإقليم.

وأشار إلى أن الجيش السوداني، لديه الخبرة والإرث الطويل يمكن أن يضيفه للمنظومة الأمنية الموحدة.

ونوَّه إلى أهمية ملف الترتيبات الأمنية في المفاوضات وضرورة مناقشته بصورة موحدة من حركات الكفاح المسلح.

وأشار إلى أن قوات حركات الكفاح المسلح يمكن أن تضيف التنوع للمنظومة الأمنية الموحدة.

كما شدد على تمسكهم بإقامة مؤتمر دستوري يناقش كافة القضايا بما في ذلك قضية الدين والدولة على أن يكون في نهاية الفترة الانتقالية بمشاركة كافة السودان.

كما أثنى عرمان على قوات الدعم السريع، وقال إنها " تقوم بأدوار مهمة ولديها ما تقدمه للشعب السوداني".

وأكد على ضرورة مراعاة الاضطرابات الأمنية الكبيرة في الإقليم خاصة في ليبيا والنيجر والكاميرون والصومال وإثيوبيا.