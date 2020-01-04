 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 4 كانون الثاني (يناير) 2020

عرمان ينتقد وجود 5 جيوش في السودان ويطالب بدمجها تحت عقيدة واحدة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 4 يناير 2020 - انتقد نائب رئيس الحركة الشعبية- شمال، ياسر عرمان، السبت، وجود 5 جيوش في السودان، وطالب بضرورة توحيدها أو دمجها في جيش واحد.

JPEG - 50.5 كيلوبايت
عرمان يدلي بتصريحات في جوبا.. السبت 4 يناير 2020

وقال عرمان في تصريحات صحفية من جوبا حيث تنعقد مفاوضات مع الحكومة السودانية، "إذا أراد السودان أن يستقر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا عليه أن يوحد جميع القوات بالبلاد في جيش موحد".

وأضاف" قوات الدعم السريع والجيش والحركات المسلحة يمكن توحيدها في جيش وطني مهني واحد بعقيدة عسكرية جديدة، تحافظ على الدولة المدنية وتعزيز الديمقراطية، بجانب الاستقرار الاقتصادي فضلا عن حماية المصالح العليا للبلاد".

ودعا السودانيين إلى الضغط على الجميع من أجل توحيد القوات في جيش وطني بما يخدم السودان والإقليم.

وأشار إلى أن الجيش السوداني، لديه الخبرة والإرث الطويل يمكن أن يضيفه للمنظومة الأمنية الموحدة.

ونوَّه إلى أهمية ملف الترتيبات الأمنية في المفاوضات وضرورة مناقشته بصورة موحدة من حركات الكفاح المسلح.

وأشار إلى أن قوات حركات الكفاح المسلح يمكن أن تضيف التنوع للمنظومة الأمنية الموحدة.

كما شدد على تمسكهم بإقامة مؤتمر دستوري يناقش كافة القضايا بما في ذلك قضية الدين والدولة على أن يكون في نهاية الفترة الانتقالية بمشاركة كافة السودان.

كما أثنى عرمان على قوات الدعم السريع، وقال إنها " تقوم بأدوار مهمة ولديها ما تقدمه للشعب السوداني".

وأكد على ضرورة مراعاة الاضطرابات الأمنية الكبيرة في الإقليم خاصة في ليبيا والنيجر والكاميرون والصومال وإثيوبيا.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

وأخيراً 2019-12-29 20:47:07 بقلم : محمد عتيق لا أشك مطلقاً أننا في حضرة الفرصة الأخيرة لبلادناالحبيبة ، فرصة أن ينهض موحداً قوياً بتنوعه الجميل أو يتناثر إلى دويلات هزيلة تابعة لهذه الدولة أو تلك من دول المنطقة ، فرصة أن نبقى أو يذرونا الريح .. (...)

ومخاطر داخلية .....(٣) 2019-12-22 21:28:36 بقلم : محمد عتيق لن نمل الإشارة إلى/الحديث عن المخاطر التي تعيق الثورة من داخل جدرانها ، إذ لا يجوز أن تكبلنا الاعتبارات السائدة "أتمنى أن نسميها البائدة قريباً" ، اعتبارات : ياخي ما في داعي ، ما تحرج الزول ، ما تزعل فلان (...)

الاسترقاق.. خطايا الماضي ودلالات الحاضر (2 - 3) 2019-12-15 23:26:26 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk إذاً، ما هي المرجعيَّة الثقافيَّة لكونرد وأمثالهم، والتي منها نبعت أفكارهم وجاءت تعابيرهم؟ الجدير بالذكر أنَّ السيطرة الإمبرياليَّة احتاجت إلى لغة جديدة لوصف العالم الذي (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.