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عشرات الجثث تطفو على نهر ستيت الفاصل بين السودان واثيوبيا

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لاجئون في مركز استقبال حمداييت على الحدود السودانية الاثيوبية .صورة لـ(سودان تربيون)

نيروبي 2 أغسطس 2021 - قال مسؤول سوداني إن السلطات المحلية في ولاية كسلا عثرت على حوالي 50 جثة في مجرى نهري ، على ما يبدو لأشخاص فروا من الحرب في إقليم التقراي الاثيوبي.

وطفت الجثث على نهر ستيت الفاصل بين البلدين خلال الأسبوع الماضي، بعضها مصاب بأعيرة نارية أو مقيدة اليدين، حسبما أورد تقرير لاسوشيتد برس.

وقال المسؤول الإثنين إن هناك حاجة إلى تحقيق طبي شرعي لتحديد أسباب الوفاة.

وأكد اثنان من العاملين الصحيين الإثيوبيين في منطقة حمداييت الحدودية السودانية رؤية الجثث التي تم العثور عليها في نهر ستيت، المعروف في إثيوبيا باسم تيكيزي.

ويتدفق النهر عبر بعض المناطق الأكثر اضطرابا في الصراع المستمر في إقليم التقراي منذ تسعة أشهر، حيث اتهم سكان التقراي الإثيوبيين والقوات المتحالفة بارتكاب فظائع أثناء الصراع المسلح.

وقال تيودروس تيفيرا، الجراح الذي فر من مدينة حميرة القريبة من تيغراي إلى السودان، لوكالة أسوشيتيد برس إنه تم العثور على جثتين يوم الإثنين، أحدهما رجل مقيد اليدين والآخر لامرأة مصابة بجرح في الصدر. وقال إن رفاقه من اللاجئين دفنوا ما لا يقل عن 10 جثث أخرى.

وقال تيودروس إنه تم العثور على الجثث في اتجاه مجرى نهر هوميرا، حيث اتهم اللاجئون السلطات والمقاتلين المتحالفين معها من جماعة الامهرا الإثيوبية بطرد التيغراي المحليين خلال الحرب

وأضاف: "نحن في الواقع نعتني بالجثث التي رصدها الصيادون". "أظن أن هناك المزيد من الجثث على النهر."

وقال طبيب آخر رأى الجثث لوكالة أسوشييتد برس أن بعضها تحمل علامات على الوجه تشير إلى أنها من عرقية التقراي.

وأفاد الطبيب الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "رأيت الكثير من الأشياء البربرية". "ضرب البعض بفأس."

ونقل عن شهود عيان في النهر إنهم لم يتمكنوا من التقاط جميع الجثث العائمة في اتجاه مجرى النهر بسبب التدفق السريع للمياه خلال موسم الأمطار، على حد قول الطبيب.

ووصف حساب على موقع تويتر أنشأته الحكومة الإثيوبية يوم الاثنين حسابات الجثث بأنها حملة وهمية و"دعاية" من قوات التيغراي.



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