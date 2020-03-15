عصابات إثيوبية تقتل سوداني على الشريط الحدودي

الخرطوم 15 مارس 2020 – قُتل مواطن سوداني على يد عصابات إثيوبية في منطقة ود كولي شرقي البلاد، بعد أسبوع من تبادل إطلاق النار بين العصابات والجيش السوداني.

وقُتل فردين من الجيش وأصيب اثنان مثلهم في 7 مارس، أثناء تصديهم لهجوم مسلح من عصابات الشفتة.

وقال عضو تحالف الشريط الحدودي، سعد أحمد برمة، لـ "سودان تربيون"، الأحد: "قامت عصابات الشفتة بقتل مواطن سوداني بمنطقة ود كولي".

وأشار إلى أن عناصر الجيش السوداني تبادلوا مع العصابات الإثيوبية إطلاق النار مجددًا، دون وقوع ضحايا بين الطرفين.

وتشهد مناطق الشريط الحدودي، تغول إثيوبيين على الأراضي الزراعية للمواطنين السودانيين بحماية كاملة من العصابات، التي تنشط في قتل ونهب المواطنين في محاولات مستمرة منذ سنوات لإجبارهم على إخلاء أراضيهم لصالح مواطنو بلادهم التي تفتقر للأراضي الصالحة للزراعة.

ويتهم مواطنون سودانيون بالمنطقة الحكومة الإثيوبية بتوفير غطاء لعصابات الشفقة لترويعهم حتى يتركوا أراضيهم ليتغول عليها الإثيوبيون الذين تعاني بلادهم من انعدام الأراضي الصالحة للزارعة، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن نشاط عصابات الشفتة خارج عن قانونها