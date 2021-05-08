عصابة اثيوبية تختطف مزارع سوداني وتطالب بفدية مقابل الإفراج عنه

القضارف 8 مايو 2021- اختطفت مجموعة من عصابات الشفتة الاثيوبية مواطنا سودانيا قبل أن تطالب ذويه بفدية نظير الافراج عنه.

ولاية القضارف في شرق السودان

ووقع الحادث الخميس الماضي في منطقة مشرع الفرسان بمحلية القريشة في الفشقة الصغرى بولاية القضارف بالقرب من نهر عطبرة، حيث اقتادت المجموعة المزارع بابو محمد ثاني من داخل أراضيه الزراعية الى جهة غير معلومة وطالبت بفدية قدرها خمسة ملايين جنية نظير إطلاق سراحه.

وجدد رئيس لجنة متضرري أراضي الفشقة الرشيد عبد القادر مطالبته للجيش السوداني بمواصلة الانتشار وتغطية المناطق الوعرة التي تنشط فيها المليشيات المسلحة والشفتة الاثيوبية التي تستهدف المزارعين والرعاة للحصول على مبالغ مالي كبيرة.

وأضاف الرشيد في تصريح لـ “سودان تربيون" إنهم رصدوا تمركز وتحركات الشفتة هذه الايام في مناطق جميزة وبركة نورين وحلة خاطر وعطرب وهي مناطق وعرة تنعزل عن المحلية تماما في فصل الخريف.

ومنذ نوفمبر الماضي يعيد الجيش السوداني انتشاره في مساحات شاسعة داخل الأراضي السودانية ظلت محتلة بيد الاثيوبيين على مدى 26 عاما حيث يستغلونها في الزراعة بعد طرد المزارعين السودانيين منها بقوة السلاح.