عصابة مسلحة تسطو على مواد اغاثة في طريقها إلى جنوب السودان

القضارف23 مايو 2021 -نهبت عصابة مسلحة قافلة إغاثة تحمل معينات غذائي كانت في الطريق من ولاية القضارف إلى دولة جنوب السودان.

ولاية القضارف في شرق السودان

وقال شهود عيان، لـ"سودان تربيون"، الأحد، إن مجموعة مسلحة على متن سيارات مكشوفة، في ولاية الجزيرة سطت على قافلة إغاثة بمنطقة الشبارقة التابعة لولاية الجزيرة.

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وتضم القافلة أكثر من 10 شاحنات على متنها 35 طن من الذرة، قادمة من ولاية القضارف، شرقي السودان.

وقال الشهود إن أفراد المجموعة المسلحة عددهم ثمانية ويحملون أسلحة الكلاشنكوف، وكانوا على متن سيارات مكشوفة.

وقطعت المجموعة المسلحة الطريق القومي "القضارف - مدني -الخرطوم"، عند منطقة الشبارقة، أمام الشاحنة الأخيرة ونهبوا منها 30 جوال ذرة.

وأكد الشهود على أن المجموعة المسلحة أخذت هاتف السائق تحت تهديد السلاح، كما أخذوا كميات من الوقود من الشاحنة.

وقيّد سائق الشاحنة المنهوبة بلاغا بمركز شرطة حنتوب القريبة من منطقة الشبارقة، تحت المادة 175 من القانون الجنائي.