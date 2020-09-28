عطل بالطائرة يرجئ وصول أول المخابز الآلية المصرية للسودان

الخرطوم 28 سبتمبر 2020 - أعلن مسؤول في السفارة المصرية بالخرطوم تأجيل وصول أول المخابز الآلية للسودان الذي كان مقرراً الاثنين الى يوم غد الثلاثاء.

سفير مصر لدى الخرطوم حسام عيسى

وقال المستشار الإعلامي للسفارة المصرية في الخرطوم عبد النبي صادق لـ " سودان تربيون" إن "تأخر وصول الطائرة التي تحمل المخبز نتج عن عطل أصاب المحرك".

وكان مقررا وصول المخبز صباح الا ثنين قبل أن يتم التأجيل إلى ساعات الظهر.

وأضاف "تم تأجيل وصول الطائرة إلى صباح الثلاثاء ".

وتبرعت مصر بـ 10 مخابز آلية قالت إنها ستصل تباعا عبر جسر جوي من 17 طائرة لمساعدة حكومة الانتقال في إنهاء أزمة الخبز.

.

ونوه صادق إلى أن الطائرة سيكون في استقبالها وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني إلى جانب مسؤولين من الجانب المصري على راسهم السفير حسام عيسى والقنصل العام للسفارة.

وتابع "كما أن الطائرة تقل أيضا فريقا فنيا من القوات المسلحة المصرية للتركيب والتشغيل على أن تأتي بقية المخابز تباعا في أوقات لاحقة ضمن جسر جوي".

وأشار صادق في وقت سابق الى أن "المخابز الآلية تجئ فى إطار دعم الحكومة المصرية للسودان في مجال تقديم الخدمات للجمهور، الذي ظل يعاني كثيرا من ندرة رغيف العيش، خاصة وأنه يمثل الغذاء الرئيسي للسودانيين".

وأفاد بأن بلاده "ستبقي دائما في خدمة السودان في الأوقات الحرجة، ترسيخا للعلاقة التاريخية الأزلية بين شعبي وادي النيل".

وتابع: "مصر ستواصل مساندتها للسودان خلال المستقبل من وحي هذه العلاقة الأخوية".

وتعمل حكومة الانتقال في السودان على إنهاء الأزمة الاقتصادية التي ورثتها من نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وتتمثل أحد جوانب الأزمة النقص الحاد في دقيق الخبز والوقود، إضافة إلى تدني قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية وارتفاع معدل التضخم الذي وصل في أغسطس الفائت لـ 166%