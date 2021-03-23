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عطل يتسبب في توقف كامل لمصفاة الخرطوم ومخاوف من تجدد أزمة الوقود

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الخرطوم 23 مارس 2021- قررت ادارة مصفاة الخرطوم للنفط، الثلاثاء إيقاف المصفاة الرئيسة في السودان عن العمل بالكامل بعد عطل أصاب وحدات التبريد، ولاحت في الأفق بوادر أزمة وقود حادة مع اغلاق عشرات المحطات ابوابها منذ وقت مبكر على غير المعتاد.

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مصفاة الخرطوم لتكرير البترول

وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان لـ سودان تربيون " إن المسؤولين عن المصفاة قرروا إيقافها عن العمل لتفادي أي مخاطر محتملة بعد عطل أصاب وحدات التبريد.

وأضاف " العمل يجرى حاليا لإرجاع المصفاة للعمل متوقعا أن يكون ذلك قريبا".

وأشار إلى انعقاد اجتماع برئاسة وزير الطاقة ومشاركة إدارة المصفاة وكافة الجهات المعنية بهدف إصلاح العطل.

وتبدت على الفور ملامح أزمة في الوقود بعد شيوع نبأ تعطل المصفاة التي عاودت العمل الشهر الماضي بعد إخضاعها للصيانة قرابة الشهرين.

ورصدت "سودان تربيون" مساء الثلاثاء ازدحاما لافتا في عديد من محطات الوقود بمناطق متفرقة من الخرطوم كما أغلقت العديد منها باكرا ما زاد المخاوف من عودة أزمة الوقود مجدداً.

وقالت وزارة الطاقة في بيان ليل الثلاثاء إن مصفاة الخرطوم توقفت "بسبب تسريب في خط مبادل حراري يحمل غازات احتراق من وحدة التكسير الحفزي نتيجة لضغط عالي مما أدى إلى توقف أكبر وحدة بمصفاة الخرطوم تنتج 70% من المشتقات النفطية".

ويعتبر الخط عامل أساسي في توليد كهرباء المصفاة. وأضاف البيان "تحوطاً لسلامة المنشأة تمت عملية shut down لكافة الوحدات".

وطمأنت الوزارة بان العطل يمكن إصلاحه في أسرع وقت وانه تم تأمين إمداد الوقود حتى لا تتأثر القطاعات الاستهلاكية في البلاد.

وقال المدير العام لمصفاة الخرطوم المهندس محجوب حسن عبدالقادر إن المصفاة ستعود للعمل خلال يومين إلى أربعة أيام ونفى وجود حرائق أو تلف مؤكداً أن عملية الإطفاء كانت بطريقة آمنه.



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