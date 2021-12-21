عقار: إبعاد العسكر عن السُّلطة يتم عبر الانتخابات فقط

الخرطوم 21 ديسمبر 2021 - قال عضو مجلس السيادة وقائد الحركة الشعبية - شمال، مالك عقار إن الوضع في السودان يستدعي قيام انقلاب عسكري، كما إن إبعاد العسكر عن السُّلطة يتم عبر الانتخابات فقط.

مالك عقار

وقال عقار، في لقاء بثته قناة النيل الأزرق الفضائية، الثلاثاء؛ إن "إبعاد العسكر عن السُّلطة يتم عبر الانتخابات فقط".

وأشار إلى أن "الوضع في السودان الآن يستدعي أن يكون هنالك انقلاب لأنه سيء ويحتاج إلى تغيير".

وقال عقار إن الأزمة الحالية في البلاد سببها "سوء إدارة الفترة الانتقالية من كل الأطراف، كما أن ديدن القوى السياسية في السودان عدم الاتفاق ولهم فوبيا من وجود العسكر في السُّلطة".

وتُطالب قوى سياسية مؤثرة أبرزها التجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني وحزب الأمة، إضافة إلى لجان المقاومة الشبابية المستقلة، بمدنية الدولة وإسقاط الانقلاب ومحاسبة قادته.

وقال عقار إن وصول المحتجين إلى القصر الرئاسي كان بغرض الاحتفال بذكرى الثورة، وقد "كانت أبواب القصر مفتوحة لهم ولم يتم منعهم".

وتقول تقارير صادرة من جماعات حقوقية ومهنية إن قمع الاحتجاجات التي جرت الاحد، أدت إلى قتل شابين بالرصاص كما تعرضت شابتين للاغتصاب وآخريات للعنف الجنسي، إضافة لنحو 300 مصاب بعضهم بالأعيرة النارية.

ومنعت قوى الأمن والشرطة المحتجين من إقامة اعتصام في محيط القصر الرئاسي، عبر العنف المفرط، دعت إليه لجان المقاومة التي ظلت تنظم احتجاجات مليونية في سبيل إسقاط الانقلاب.