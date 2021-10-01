عقار: يجب توافق المكونين المدني والعسكري لانجاز مهام الانتقال

عقار يخاطب قوات الجيش الشعبي بمنطقة الحجيرات العسكرية بالفولة ـ 1 أكتوبر 2021

الخرطوم 1 أكتوبر 2021 ـ قال عضو المجلس السيادي مالك عقار، إن من المهم توافق المكونين المدني والعسكري وشركاء الحكم من أجل إنجاز مهام الفترة الانتقالية والخروج بالبلاد الي بر الأمان.

وأكد خلال مخاطبته قواته من الجيش الشعبي بمنطقة الحجيرات العسكرية قطاع غرب كردفان بمحلية الفولة أن الجميع سواسية في حكم البلاد وأي مكون له الحق في الحُكم.

وقال إن السودان يعيش في أزمة سياسية وعدم ثقة تحتاج للتوافق وتفويت الفرصة علي الاعداء.

وعاشت البلاد منذ الأسبوع الماضي على وقع تصعيد وحرب كلامية بين المكونين المدني والعسكري في مجلس السيادة عقب احباط الجيش لمحاولة انقلابية الثلاثاء الفائت.

وأكد عقار أهمية تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام مبيناً ان التراشق الإعلامي لا معنى ولا قيمة له وأن المكون المدني من بدأ التغيير والمكون العسكري أنجز المهمة.

ودعا كافة شركاء التغيير للتحلي بالحكمة والعمل سوياً، وزاد "هذا التشاكس لا يقود البلد للأمام"، وابان أن الدولة المدنية تحتاج لتشريعات تسندها وتقويها ما يتطلب إكمال مطلوبات الثورة وفي مقدمتها قيام المجلس التشريعي.

وطالب بنبذ خطاب الكراهية والعنصرية والجلوس مع بعض للتعايش ومراعاة المصالح، ووجه قواته من الجيش الشعبي بإسناد حكومة ولاية غرب كردفان ولجان الأمن وعدم إتاحة الفرصة للمتربصين والمتفلتين للعبث بالأمن والاستقرار.

وأكد وقوفه مع المطالب المشروعة للمجتمعات المحلية بمناطق البترول مستنكراً الطريقة التي اتبعها الشباب في المطالبة بالحقوق.

وقال إن قفل الطرق وإيقاف عمل شركات النفط عمل غير مسؤول موضحاً ان اتفاق جوبا قد منح الولاية 40% من قسمة الموارد وهي كفيلة بإحداث نقلة تنموية في المنطقة وتحتاج للجلوس سوياً مع حكومة الولاية والتفكير بعمق في استغلالها.