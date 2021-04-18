 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 18 نيسان (أبريل) 2021

عمان تكذب أنباء عن تلقيها أطنان من اللحوم كهدية من الحكومة السودانية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 81.3 كيلوبايت
تدر صادرات اللحوم السودانية المذبوحة دخلا مقدرا لخزينة الدولة

الخرطوم 18 أبريل 2021- نفت وزارة الزراعة الأردنية ما اثير على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين بشأن اهداء السودان 35 طناً من اللحوم للأردن.

وتوقفت صادرات اللحوم من السودان للأردن لعدة سنوات بسبب ضعف الاشتراطات الصحية في المسالخ السودانية.

واكدت الوزارة في بيان صحفي بحسب وكالة الأردنية (بترا) عدم صحة معلومات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية، حول إهداء السودان 35 طنا من اللحوم المبردة للشعب الأردني.

وأوضحت الوزارة أنها فتحت باب استيراد اللحوم الطازجة من السودان، سعيا لتنويع مصادر اللحوم من مناشئ مختلفة، ولما تمتاز به لحوم الضأن السودانية من جودة عالية وأسعار منافسة، ودعما للاقتصاد السوداني.

وقالت الوزارة إن إجراءاتها الخاصة بالاستيراد، والتي تجاوزت 150 ألف رأس حي بواقع 2250 طنا منذ بداية الشهر، و800 طن من اللحوم الضأن المستوردة، والقطيع المحلي من الضأن، والذي يتيح للأسواق المحلية أكثر من 500 طن شهريا، أدت إلى توازن الأسعار وتوفر اللحوم بكميات مناسبة.

وأضافت " هذه الإجراءات جاءت لتنويع مصادر استيراد اللحوم مبكرا، حيث أوفدت الوزارة الأردنية قبل شهر رمضان، لجنة فنية مختصة إلى السودان، آخذة بالإجراءات الصحية اللازمة".

وكانت نتائج تقرير اللجنة الموافقة على فتح باب الاستيراد واعتماد 3 مسالخ، وأعطت رخصا لكل الشركات التي تقدمت بطلبات استيراد، لزيادة التنافس ومنع الاحتكار.

وقبل اسبوعين وافقت الأردن على استيراد اللحوم الطازجة من السودان لتنويع مصادر اللحوم خلال شهر رمضان.

وفي أواخر مارس الماضي أعلنت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية في السودان، وصول 40 طن من اللحوم المذبوحة والمبردة إلى الأردن، واعتبرتها سابقة نوعية وكمية بعد توقف دام لعشر سنوات.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

هلا عدنا إلى نقطة البداية 2021-04-18 18:20:31 بقلم : محمد عتيق وضع رئيس الفترة الانتقالية خطوطاً لبرنامج حكومته وجعل من الموافقة عليها بالتوقيع شرطاً للانضمام إليها ! أي أن من رشحتهم قحت (مجازاً) لعضوية الحكومة لا يعتمدهم السيد حمدوك وزراء عنده إلا إذا وافقوا على (...)

الموكب النسوي -لا يمكن الاختباء من رياح التغيير 2021-04-15 18:04:42 بقلم : هالة الكارب السودان بلدٌ شديدُ التسيُّس والاستقطاب، بلدٌ يعشَقُ أهلُه النقاشات والجدل؛ ما كان ولايزال مظهرًا يوميًّا في حياتنا، رجالًا ونساءً. إلَّا أنَّه ورغم كثرة الكلام وعشق النقاش الذي أثرى مجتمعاتنا، يظل (...)

فلنتواجه 2021-04-12 19:08:45 بقلم : محمد عتيق الآن ، الآن ، أصبح لزاماً علينا مواجهة الواقع كما هو ، كما هو ، خاصةً بعد أن : •• أصبحت الحياة جحيماً حقيقياً في بلادنا دون أسباب منطقية لقسوتها هذه سوى أنها نتاج للسياسات الاقتصادية المعادية للوطن (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.