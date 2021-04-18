عمان تكذب أنباء عن تلقيها أطنان من اللحوم كهدية من الحكومة السودانية

تدر صادرات اللحوم السودانية المذبوحة دخلا مقدرا لخزينة الدولة

الخرطوم 18 أبريل 2021- نفت وزارة الزراعة الأردنية ما اثير على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين بشأن اهداء السودان 35 طناً من اللحوم للأردن.

وتوقفت صادرات اللحوم من السودان للأردن لعدة سنوات بسبب ضعف الاشتراطات الصحية في المسالخ السودانية.

واكدت الوزارة في بيان صحفي بحسب وكالة الأردنية (بترا) عدم صحة معلومات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية، حول إهداء السودان 35 طنا من اللحوم المبردة للشعب الأردني.

وأوضحت الوزارة أنها فتحت باب استيراد اللحوم الطازجة من السودان، سعيا لتنويع مصادر اللحوم من مناشئ مختلفة، ولما تمتاز به لحوم الضأن السودانية من جودة عالية وأسعار منافسة، ودعما للاقتصاد السوداني.

وقالت الوزارة إن إجراءاتها الخاصة بالاستيراد، والتي تجاوزت 150 ألف رأس حي بواقع 2250 طنا منذ بداية الشهر، و800 طن من اللحوم الضأن المستوردة، والقطيع المحلي من الضأن، والذي يتيح للأسواق المحلية أكثر من 500 طن شهريا، أدت إلى توازن الأسعار وتوفر اللحوم بكميات مناسبة.

وأضافت " هذه الإجراءات جاءت لتنويع مصادر استيراد اللحوم مبكرا، حيث أوفدت الوزارة الأردنية قبل شهر رمضان، لجنة فنية مختصة إلى السودان، آخذة بالإجراءات الصحية اللازمة".

وكانت نتائج تقرير اللجنة الموافقة على فتح باب الاستيراد واعتماد 3 مسالخ، وأعطت رخصا لكل الشركات التي تقدمت بطلبات استيراد، لزيادة التنافس ومنع الاحتكار.

وقبل اسبوعين وافقت الأردن على استيراد اللحوم الطازجة من السودان لتنويع مصادر اللحوم خلال شهر رمضان.

وفي أواخر مارس الماضي أعلنت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية في السودان، وصول 40 طن من اللحوم المذبوحة والمبردة إلى الأردن، واعتبرتها سابقة نوعية وكمية بعد توقف دام لعشر سنوات.