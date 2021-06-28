 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 28 حزيران (يونيو) 2021

عناصر شرطية تهتف ضد وزير الداخلية وتهدد بعدم تأمين احتجاجات 30 يونيو

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 65.5 كيلوبايت
قوات من الشرطة تراقب ازالة المتاريس من الشوارع بام درمان "مواقع تواصل"

الخرطوم 28 يونيو 2021 ـ أظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع، هتافات مناوئة لوزير الداخلية من قبل عناصر شرطية أعلنت عدم تأمينها احتجاجات 30 يونيو الجاري.

وحدثت الهتافات أثناء مخاطبة وزير الداخلية الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، لعناصر كبيرة من قوات الشرطة في ساحة الحرية، شمالي الخرطوم.

وقالت العناصر الشرطية، وفقًا لمقاطع الفيديو، لوزير الداخلية "نحن لا نريدك".

وأضافت: "يوم 30 لن نأتيك"، في إشارة إلى عدم تأمينهم احتجاجات أعلنت لجان مقاومة عن تنظيمها في 30 يونيو الجاري، للضغط على الحكومة للتراجع عن الإصلاحات الاقتصادية.

وأظهرت المقاطع خروج بعض أفراد الشرطة من ساحة الحرية أثناء حديث وزير الداخلية، وهو ما يعتبر تمردا من قوات نظامية على الدولة.

ويشتكى عناصر الشرطة من ضعف رواتبهم الشهرية، على الرغم من زيادتها لهم العام السابق ضمن الزيادات التي أقرتها الحكومة على جميع موظفي الدولة.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية تتمثل أحد جوانبها في ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مؤتمر وحَدَّة الاتحاديين: خبرٌ سار في زمن كئيب! 2021-06-27 18:27:55 بقلم : الواثق كمير kameir@yahoo.com لا ينكر إلا مكابر أن ما نعيشه من ظرف يتسم بشروخ بالغة في المجتمع السياسي والمدني بالبلاد، وما يزال السلام الشامل بعيد المنال، مع تعدد الكيانات المسلحة وترتيبات أمنية عصية التنفيذ، (...)

مبادرة حمدوك ؛ لكي لا تختلط الأوراق 2021-06-27 17:52:05 بقلم : محمد عتيق بعد المقال السابق لهذه الزاوية "حمدوك ، آن أوان الرحيل" أطلق سيادته مبادرةً بإسم (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال ، الطريق إلى الأمام). نحمد له ، أولاً ، أنه نطق بأهم المطالب التي ظل يقدمها كل الحريصين (...)

اسقاط الانتقال.. التقاء الشيوعيبن والإسلاميين 2021-06-26 15:44:19 بقلم : امير بابكر عبد الله يحدثنا التاريخ القريب عن اتفاق الشيوعيبن والاسلاميين على إسقاط نظام مايو الذي ترأسه الراحل جعفر نميري على مدى ستة عشر عاما. وإن لم يأت هذا الاتفاق متزامنا على مدى تلك السنوات، فالاسلاميون (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.