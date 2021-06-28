عناصر شرطية تهتف ضد وزير الداخلية وتهدد بعدم تأمين احتجاجات 30 يونيو

قوات من الشرطة تراقب ازالة المتاريس من الشوارع بام درمان "مواقع تواصل"

الخرطوم 28 يونيو 2021 ـ أظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع، هتافات مناوئة لوزير الداخلية من قبل عناصر شرطية أعلنت عدم تأمينها احتجاجات 30 يونيو الجاري.

وحدثت الهتافات أثناء مخاطبة وزير الداخلية الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، لعناصر كبيرة من قوات الشرطة في ساحة الحرية، شمالي الخرطوم.

وقالت العناصر الشرطية، وفقًا لمقاطع الفيديو، لوزير الداخلية "نحن لا نريدك".

وأضافت: "يوم 30 لن نأتيك"، في إشارة إلى عدم تأمينهم احتجاجات أعلنت لجان مقاومة عن تنظيمها في 30 يونيو الجاري، للضغط على الحكومة للتراجع عن الإصلاحات الاقتصادية.

وأظهرت المقاطع خروج بعض أفراد الشرطة من ساحة الحرية أثناء حديث وزير الداخلية، وهو ما يعتبر تمردا من قوات نظامية على الدولة.

ويشتكى عناصر الشرطة من ضعف رواتبهم الشهرية، على الرغم من زيادتها لهم العام السابق ضمن الزيادات التي أقرتها الحكومة على جميع موظفي الدولة.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية تتمثل أحد جوانبها في ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية.