عناصر نظامية تروع الاهالي بغرب أم درمان

الخرطوم 22 يناير 2020 - قالت لجنة التغيير والخدمات بمنطقة غربي أم درمان إن عناصر من الجيش السوداني، ظلت تعتدي عليهم بعد حلول الظلام، مستغلين انعدام الكهرباء بالمنطقة التي يتسللون إليها من معسكراتهم القريبة.

أحد الشباب المعتدى عليهم بيد قوات عسكرية غرب أم درمان

ويوجد بالقرب من المنطقة ثلاثة معسكرات عسكرية للجيش السوداني أبرزها معسكر أبو علامة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن عامر محمد الحسن إنه لا يستطيع تأكيد تلك المعلومات لعدم إبلاغهم من قوات الشرطة بوجود هذه الاعتداءات.

وأوضح الحسن لـ "سودان تربيون"، أنه في حال وجودها فهي سلوك فردي يتحمل مسئوليتها مرتكبها، منوهًا إلى القوانين العسكرية صارمة تجاه من يرتكب جرائم بحق المواطنين،

وقال عضو اللجنة، محمد عيسى، لـ"سودان تربيون"، الأربعاء: "بعض عناصر الجيش من المتفلتين، أصبحوا تسللهم من المعسكرات، بعد حلول الظلام، لترويع بإطلاق الرصاص في الهواء ونهبهم".

وكشف عن إصابة عدد من مواطنو المنطقة من قبل عناصر الجيش، أثناء عودتهم إلى منازلهم في المساء. وأشار إلى إصابة المواطن فاسكو جوزيف بطلق ناري برصاص عنصر من الجيش الجمعة الماضية.

وأكدت أسرة جوزيف لـ"سودان تربيون" إصابة أبنها برصاص عنصر من الجيش، حيث أوضحت أنه لا يزال يتلقى العلاج في مستشفى النو.

وقال مواطنين من المنطقة تحدث إليهم الموقع عن قيام عدد من الشباب بدوريات لحماية من يأتون متأخرين، حيث تبعد آخر محطة للمواصلات عن المنطقة نحو 750 متر.