عودة الانترنت في السودان بعد قطع الخدمة لأكثر من 3 أسابيع

- مقر شركة سوداني للاتصالات
الخرطوم 18 نوفمبر 2021- عادت خدمة الإنترنت في السودان تدريجيا الى جميع شركات الاتصالات، بعد انقطاعها منذ 25 أكتوبر الماضي حين حل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مجلس الوزراء وأعلن حالة الطوارئ.
وواجه المشتركون في شبكات الاتصال الثلاث المزودة للخدمة صعوبات في الدخول على تطبيقات التواصل الاجتماعي ومع ذلك تمكن نشطاء من بث مقاطع فيديو صادمة نظهر انتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات نظامية بحق المحتجين على قرارات قائد الجيش.
ووصفت احتجاجات الأربعاء 17 نوفمبر بأنها الأكثر دموية منذ بدء الاف السودانيين التظاهر للاعتراض على إجراءات البرهان، حيث سقط ما لا يقل عن 15 قتيل وعشرات الجرحى بحسب لجنة الأطباء المركزية، وسبق موجة القمع العنيف هذه انقطاع شبه كامل للاتصالات السلكية واللاسلكية.
وكانت محكمة محلية أصدرت الخميس للمرة الرابعة حكما بإعادة الانترنت فورا لجميع المشتركين وأمرت بالقبض على مدراء شركات الاتصال المزودة للخدمة حال لم يتم تنفيذ القرار.
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