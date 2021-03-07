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عودة مصفاة الخرطوم للعمل رسميا بعد توقف لشهرين

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الخرطوم 7 مارس 2021- اعلنت الحكومة الانتقالية في السودان عن عودة مصفاة الخرطوم الرئيسية للعمل اعتبار من اليوم الأحد بعد توقف دام لنحو شهرين ما فاقم من أزمة الوقود وغاز الطهي.

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مصفاة الخرطوم لتكرير البترول

وتغطي مصفاة الخرطوم 60% من إنتاج البنزين المحلي و48% ن إنتاج الجازولين المحلي و50% من إنتاج الغاز للاستهلاك المحلي فيما يتم تكملة النقص عبر الاستيراد.

وأكد وكيل وزارة الطاقة والنفط حامد سليمان حامد، عودة مصفاة الجيلي العمل اليوم بطاقة إنتاجية بلغت 800 طن من الغاز 3000 طن بنزين و5000 طن جازولين.

وظلت محطات الوقود في أنحاء السودان تعتمد حصريا على الوقود المستورد طيلة فترة الصيانة للمصفاة فيما تم تخصيص الإنتاج المحلي خلال تلك الفترة لقطاعات الزراعة والكهرباء والنقل العام والأمن.

وأوضحت الوزارة في تعميم صحفي تلقته "سودان تريبون" الأحد أنه تم ضخ كميات الإنتاج اليومي لمقابلة الاستهلاك وتغطية الحاجة.

وفى فبراير الماضي أعلنت وزارة الطاقة دخول المصفاة الإنتاج في مارس بعد اكتمال اعمال الصيانة التي بلغت كلفتها 50 مليون دولار.

وقال وكيل النفط حامد سليمان وقتها إن حجم الصيانة بالمصفاة كان تحديا جبارا، إذ انها لم تصن منذ العام 2015، وأن العاملين تمكنوا بجهودهم من تجاوز العقبات والمخاطر أثناء العمل.

كما ان الفريق المتعاقد لإجراء عملية الصيانة وصل بصعوبة جراء تفشي جائحة كوفيد 19، كما طرأ تبديل كلي في عديد من الأجهزة المهمة لضمان عمل المصفاة لفترات طويلة وانتاجية عالية.



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