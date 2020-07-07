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عودة 2000 سوداني من العالقين في مصر عبر منفذ (أرقين) الحدودي

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معبر أرقين الحدودي بريط السودان بأسوان في مصر .. صورة لـ(سونا)

الخرطوم 7 يوليو 2020 - أعلنت السلطات السودانية، الثلاثاء، وصول 2000 من رعاياها على متن 40 حافلة، بعد أن كانوا عالقين في مصر، منذ مارس الماضي، ضمن تداعيات جائحة كورونا.

وشهد معبر "أرقين"، الإثنين، وصول 40 حافلة ومركبات خاصة، على متنها ما يقارب 2000 سوداني بينهم عالقين وعائدين من مصر، في ظل عدم وجود توجيه لإدارة المعبر السماح لهم بالدخول.

وذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية، أن وزير البنى التحتية والنقل، وجه بالسماح للقادمين بالدخول، وتم ذلك وسط إجراءات مشددة من المحاجر الصحية وتفويجهم إلى الخرطوم.

وأوضحت كذلك أن السلطات سمحت لمعبر "أشكيت" بمدينة وادي حلفا، بمغادرة ما يقارب 160 مصريا إلى بلادهم، بعد استكمال كافة الإجراءات الهجرية.

وقال ممثل "لجان المقاومة"، مدحت ماهر بشارة، إنهم يقومون بمتابعة سفر المصريين عبر معبر أشكيت من خلال متابعتهم اللصيقة وتحركهم من الخرطوم، وحتى مغادرتهم المعبر إلى جانب تقديم كافة التسهيلات والعون وذلك في ظل التعاون والحفاظ على انسياب تسفيرهم بشكل منتظم.

ومؤخرا أعلنت السلطات المختصة، عودة 952 سودانيا، كانوا عالقين في عدة دول، على متن سبع رحلات جوية.

وتقدر السلطات السودانية عدد مواطنيها العالقين في دول عديدة، على خلفية جائحة كورونا، بأكثر من 10 آلاف.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 وفيات، و103 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 135 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9997؛ منها 622 وفاة، و5034 حالة تعاف.



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