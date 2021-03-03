أهالي معتقلين من النظام السابق يقتحمون مقر حكومة ولاية الجزيرة

ود مدني 3 مارس 2021 ـ اقتحم أهالي غاضبون مباني جامعة الجزيرة ومقر الحكومة المحلية بالولاية، احتجاجا على إيقاف قادة محليين محسوبين على نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

مؤيدون لنظام الرئيس المعزول تظاهروا في مدني للتنديد بالحكومة الانتقالية- ارشيف

وأوقفت الشرطة في ولاية الجزيرة، بناءا على قرارت لجنة التفكيك وإزالة التمكين بالولاية، واستنادا على قانون الطوارئ عددا من قادة النظام السابق بتهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري.

والقت السلطات هناك القبض على عدد من أساتذة جامعة الجزيرة أبرزهم رئيس الوحدة التنظيمية بالجامعة وعدد من المحامين وكوادر بالنيابة كما شملت القوائم قيادات تنفيذية وسياسية وأمنية سابقة تتبع للمؤتمر الوطني المحلول.

وقال شهود عيان، لـ “سودان تربيون"، الثلاثاء: "إن العشرات من الأهالي اقتحموا مقري الحكومة المحلية وجامعة الجزيرة للمطالبة بإطلاق سراح مسؤول الوحدة التنظيمية للمؤتمر الوطني ـ المحلول بجامعة الجزيرة".

وأفادت أن المقتحمين من شرق السودان اعتقدوا أن التوقيف تم على أساس قبلي.

وقالت مصادر مسؤولة في ولاية الجزيرة لـ “سودان تربيون" إن الشخص المعني هو مسؤول الوحدة التنظيمية للحزب المحلول بالجامعة ويمارس نشاطا اسفيريا معاديا للحكومة الانتقالية ومحرضا ضدها.

وأكدت أن اعتقاله لا يمت بصلة لصلاته القبلية أو المهنية وأن مساعي مدير الجامعة لإطلاق سراحه وبقية معتقلي الجامعة ووجهت بعقبة قانون الطوارئ.

وتعمل الشرطة بولاية الجزيرة على إيقاف قادة في النظام السابق أخفوا أنفسهم أثناء حملة التوقيف التي نفذتها السُّلطات في العاصمة والولايات.