غرب دارفور تعتزم مخاطبة وزارة اتحادية لتفعيل بروتكول التجارة مع تشاد

الجنينة 9 سبتمبر 2021 – قال والي غرب دارفور خميس عبد الله، إنه بصدد مخاطبة وزارة التجارة لتفعيل بروتكول التجارة الحدودية مع دولة تشاد.

وفي 10 أغسطس الفائت، أعلن حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي، فتح حدود الإقليم مع دول ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى للتجارة

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وقال الوالي في تصريح نقلته وكالة السودان للأنباء، الخميس؛ إنه بصدد "مخاطبة وزارة التجارة بشأن تفعيل بروتكول التجارة الحدودية وتفعيل وسائل الحركة للمناطق الحدودية دعماً لترقية وتطوير التجارة بين البلدين".

وأشار إلى أهمية انسياب السلع التجارية بين ولايته وتشاد، ممتدحًا ازلية العلاقات بين الطرفين.

وعقد الوالي اجتماعا مع مدير عام وزارة المالية والاقتصاد ومدير الشرطة بالولاية بالإنابة ومدير مكافحة التهريب ومديري التجارة والتمويل وتجارة الحدود، بحث أمر التجارة الحدودية.

واكد مدير عام وزارة المالية والاقتصاد سليمان جور نورين على ضرورة تحديث قائمة السلع من قبل وزارة الخارجية للدفع بمسار تجارة الحدود